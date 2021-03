México: López Obrador contra minera canadiense por no reconocer al gremio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo pública su preocupación por el conflicto sindical de la mina San Rafael en Consola, Sinaloa. En conferencia de prensa exhortó a la empresa canadiense Américas Gold And Silver, que lleva adelante la explotación, a respetar la ley laboral mexicana y reconocer al sindicato que el año pasado ganó las elecciones.

A su vez hizo públicas sus instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard para comunicar al gobierno canadiense el malestar por la conducta de la empresa: “Ojalá nos ayude el gobierno de Canadá para que se resuelva este asunto, de lo contrario, pues vamos a actuar legalmente”.

El conflicto en la mina lleva más de un año y se relaciona con la discusión por la titularidad del gremio, al no reconocerse la victoria de uno de los sindicatos “no a fin” a la empresa, este sería el único legitimado para discutir un nuevo convenio colectivo de trabajo.

Sobre esto, el mandatario sostuvo: “La empresa no acepta al sindicato. No quieren iniciar actividades, quieren tener su sindicato y no están con el mandamiento de la ley de la Secretaría del Trabajo”.

Por su parte el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y actual senador Napoleón Gómez Urrutia, celebró la posición del presidente mexicano respecto a que se haga justicia y se resuelva conforme a derecho el conflicto.

Cabe destacar que la mina se mantiene parada debido a que la empresa mencionada se niega a reconocer al Sindicato Minero, pese a que las elecciones se desarrollaron de manera “libre, secreta y democrática” y fue ratificada, incluso, por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en un laudo emitido el 29 de septiembre de 2020.