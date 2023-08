«Mi hijo de 18 meses se despierta con los balazos de fusil a medianoche»

El candidato a la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa, llega a esta entrevista con 20minutos «esquivando los balazos». Lo dice de manera sarcástica, pero al mismo tiempo sabiendo que esa es la cruda realidad que azota a Ecuador. En las últimas cuatro semanas han asesinado a cuatro políticos en este país sudamericano. El 17 de julio fue víctima de la delincuencia Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional; el 23 fue el turno de Agustín Intriago, alcalde de Manta; el 3 de agosto las balas alcanzaron a Miguel Santos Burgos, director de Terrenos del municipio de Durán; y este miércoles un grupo de sicarios acabó con la vida de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia.

Tras el asesinato de Villavicencio, se ha decretado el estado de excepción y la movilización militar para garantizar la seguridad. Además el homicidio ocurre en plena campaña electoral, puesto que las elecciones presidenciales están convocadas para el próximo domingo 20 de agosto. Sucede también en medio de una ola de violencia avivada por el narcotráfico, el desempleo y otros factores que explica el candidato por la alianza ADN en esta entrevista. De hecho, comenta que, a pesar de vivir en una zona turística, el hampa ha llegado a unas calles de distancia de su casa y que su familia se ve obligada a salir a la calle con 14 guardaespaldas armados.

¿Cómo le ha afectado el asesinato de Villavicencio?Mi esposa y mi familia están aterrados y con justa razón, así como las familias de los demás candidatos. Anoche hablé con tres candidatos, con Yaku, con Otto y con Hervas y todo el mundo está en las mismas. Ya no tenemos garantías. Salimos a la calle a algún evento y es un 50-50 que te puedan pegar un tiro. Hay una intranquilidad total. Ocurre algo cada semana.

¿Ha sentido en otras ocasiones esa sensación de inseguridad?Lo he vivido. He estado en zonas violentas donde ha habido personas armadas a dos o tres cuadras. Se siente que estás haciendo campaña política en una zona de guerra. De hecho, nosotros llevamos tres amenazas de muerte y seis parlamentarios provinciales también han sido amenazados de muerte. Nuestro candidato a la Asamblea por Esmeraldas incluso tuvo que salir del país dos semanas porque estaban siguiendo a sus hijas. Ecuador ya se ha convertido en un narcoestado. La política y la administración pública están entrelazadas con las organizaciones criminales. Yo diría que la gran mayoría de los candidatos está de una manera u otra involucrado.



¿A qué se debe esta situación?Hay una falta total de acción por parte del Gobierno actual. Además, hoy en día no existe un sistema de inteligencia correcto, no hay un plan de acción conjunto, no hay control de las cárceles ni tampoco control de armas. Solo a los civiles que quieren cuidar su casa los persiguen, pero hay personas con fusiles de guerra. A Villavicencio lo mataron con un fusil de guerra que se supone que solo deberían tener los militares, no con una nueve milímetros.

¿Hay algo más que esté detrás de esta ola de violencia?En este último año y medio ha ido subiendo el desempleo y el subempleo. La tasa de desempleo en menores de 29 años es del 10% y la del subempleo es del 35%. Esto significa que uno de cada dos jóvenes de entre 18 y 29 años no tiene un ingreso fijo. A esto también se le suma el incremento de las rutas de exportación de droga. La heroína y el resto de drogas las meten por la frontera sur, una zona que está desmilitarizada desde 1998. Entonces pasan como Pedro por su casa los criminales con las armas, con la droga, con el contrabando, con todo. No hay control de fronteras ni de los puertos o carreteras.

¿Cree que el cartel de Sinaloa está detrás del asesinato de Villavicencio?Yo creo que sí. Aquí están metidas las organizaciones criminales grandes. Se calcula que al año salen de Ecuador entre 2.000 y 3.000 toneladas de cocaína y el precio de mayorista es de entre 30 y 40 millones de dólares por tonelada. Si se hace un cálculo, con eso se paga la deuda externa. El Presupuesto General del Estado no pasa de 36 mil millones, pero ellos mueven aproximadamente 60 mil millones de dólares en cocaína.

¿Cómo era su relación con Fernando Villavicencio?No era mi amigo, pero era mi colega en la Asamblea. Como con cualquier asambleísta tuvimos momentos de discusiones, de amistad, momentos en los que conversábamos y otros en los que no, así es el Parlamento. Él tenía otra forma de hacer política. Mi política es más propositiva y la suya era más de denuncia y fiscalización. Pero, así haya sido la peor de las personas, que no lo era, nadie merece morir por denunciar crímenes o a un grupo criminal.

Tras el suceso, se ha decretado el estado de excepción por 60 días. ¿Qué libertades están restringidas actualmente?Hemos entrado y salido del estado de excepción por dos años. En verdad no es algo extraordinario lo que han hecho. La diferencia es que no se puede tener eventos masivos ni libre asociación de campaña en los próximos tres días por lo menos. Y de ahí se revisará que ocurrirá después. Pero es que de por si, ya no se puede salir a la calle. Hace dos semanas mataron a alguien con fusil a una cuadra de mi casa. Mi hijo de 18 meses se levanta con balazos de fusil a las 12 de la noche. No creo que el estado de excepción sea la solución, ya estamos en un estado de guerra.



Los comicios electorales serán en diez días. ¿Se pueden celebrar elecciones durante el estado de excepción?No soy abogado. Yo le he preguntado a constitucionalistas y lo que me dicen es que al no tener la libertad de promocionar propuestas no se está teniendo libertad de elecciones libres. Por ende no deberían celebrarse unas elecciones de esta forma, porque se atenta contra el derecho constitucional de la participación de los candidatos. Estoy seguro de que ningún candidato va a denunciar al Estado por eso, porque es entendible la situación, pero un legalista me lo explicó de esa manera.

En caso de llegar a la presidencia, ¿qué medidas tomaría para controlar la violencia?En primer lugar consultaría a la Corte Constitucional si estamos en estado de guerra, porque de acuerdo al detalle se cumplen las condiciones de una guerra. Estamos contra grupos narcoterroristas, con otros principios y fines, pero similar a lo que pasó con ETA en España. Son enemigos del Estado.

¿Qué sucede al considerarlos enemigos del Estado?Al considerarlos enemigos del Estado el ejército puede entrar y actuar, ya que están atentando contra la soberanía del Estado. El principal problema constitucional es que se les considera delincuentes comunes, que solo tienen que dar bala contra la policía. Pero si se les considera terroristas se convierten en enemigos del Estado con derechos limitados.

Entiendo…También buscaría cooperación internacional real, no promesas, con aliados que tengamos. Nosotros tenemos un plan con el Gobierno de Israel que incluso nos ayudaría en sistemas de inteligencia integral, sistemas de vigilancia, protección de fronteras, armamento. De esa manera tener una agencia central de inteligencia que pueda proveer de información real a la policía y que son los militares.

¿Llenaría las calles de cámaras de seguridad?No solo llenar las calles. Hay formas, sensores y cámaras que detectan amenazas. Si ven movimientos irregulares en el barrio. Es una manera de detectar correctamente la amenaza y de esa manera también atacarla.

¿Qué otras medidas tomaría de llegar a la presidencia?Tiene que haber una reforma judicial e importante por medio de consulta, porque en los primeros 90 días es importante hacer las reformas y porque la consulta popular o el referéndum es el mecanismo democrático más rápido. Así en 90 días le preguntas directamente al ciudadano y haces las reformas constitucionales que tienes que hacer. En Ecuador funcionó el sistema de jurados por 80 años y ahora todo cae en jueces y fiscales que pueden ser corruptibles o amenazados. Al tener un sistema aleatorio de 21 ciudadanos de un banco de elegibles en el cual no se puede detectar fácilmente de dónde viene el veredicto, se pueden dar sentencias más justas. De esa manera los delincuentes le tendrían miedo al sistema judicial.

¿Qué lo motivó a postularse a la presidencia?Porque veo que las cosas están muy mal y porque no quiero que mis hijos tengan un país peor que el que yo tuve. Sino van a tener que emigrar y no quiero que eso pase. Es así de simple. Yo estoy teniendo un país peor que el de mis padres y mis hijos podrían tener uno peor que el mío.