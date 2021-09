«Mi primer proyecto de ley será la derogación del aborto» (Video) – NCN

Gabriel Flores Ciani es Especialista en las Neurociencias aplicadas a la Psicoterapia, médico psiquiatra, teólogo, y actualmente se encuentra postulado como pre candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, representando al Partido Aptitud Renovadora Lista A347.

Mediante una entrevista, explicó sus motivaciones y propuestas, sus inicios, su basamento ideológico, y cómo ve la política actual.

-¿Qué lo impulsó a presentarse como candidato a diputado nacional?

Haber visto que durante tanto tiempo la Argentina ha sido gobernada por los mismos políticos de siempre. En el año 1983 recuerdo haber ido al cierre de campaña de Raúl Alfonsín en donde él nos prometió que con la democracia se educa , se come y otras cuestiones… Todos aquellos pensábamos que la democracia iba a traer justicia social en nuestro pueblo pero pasado los años hasta el día de hoy nada de esto ha sucedido.

¿Por qué me introduzco en la política? Justamente por este tema… los políticos tradicionales , el presidente Fernandez que se dice peronista pero no lo es, es marxista o ni siquiera sabemos bien… Aumentó la pobreza, hizo una mala gestión de la vacuna y demás. Por otro lado Macri y Vidal también han hecho malas gestiones y llevan al país a una situación muy critica. Pero esto no sucede solamente con los últimos gobiernos, también con los de hace 40 años.

Como médico entonces entendí que tengo que entrar a la política, porque si todos nos sumamos a este campo que ha sido tan denostado, que la política es sucia y demás no conseguiremos un cambio. Si nosotros tomamos esto como cierto, lograremos que los políticos tradicionales sigan gobernando. La forma de cambiar esto es introduciéndonos en la política para cambiar la realidad de la Argentina.

-Usted es Pastor… ¿Por qué un religioso incursiona en la política?

Durante mucho tiempo se pensó que la política era del diablo. En la mayoría de las iglesias se dijo y se enseñó que la política no era para los cristianos y que no debían entrar en ese terreno. Pero la iglesia cristiana en todo América Latina ha empezado a cambiar, a entender que también servir a cristo , extender el reino de los cielos significa entrar en el campo de la política. Jesús mismo dijo “id y hacer discípulos a todas las naciones”, hoy entendemos que debemos de ir al gobierno a llevar la palabra pero también a hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Hacer seguidores de valores y de principios. Uno no va al congreso para convertir a todos en evangélicos o católicos, la idea es influenciar a los diputados y senadores y decirles que se pueden llevar los valores que nos enseña la Biblia al gobierno.

-Al llegar al congreso… ¿Cuál será su primer proyecto de ley?

Mi primer proyecto de ley será la derogación del aborto, ya que el presidente Alberto Fernández impulsó esta ley que había sido rechazada en 2018. Fernández siempre fue Pro Aborto.

Es mentira que esta ley protege a la mujer. Como médico les digo que la mujer no es beneficiada en realizarse un aborto, esta sufre daños emocionales graves y físicos también, es muy traumático para una mujer pasar por un aborto. De tal manera que esta cuestión de que es derecho de la mujer poder abortar es mentira… Por esto mi primer proyecto es derogar la ley de aborto e inmediatamente presentar un proyecto de ley que favorezca y que proteja de manera real y seria a las mujeres. Y por supuesto la prevención para que las niñas no queden embarazadas desde pequeñas es muy importante también.

Como médico estoy especializado en el tema y se de que hablo… Al llegar al congreso entonces un médico va a llevar adelante un proyecto de ley que va a favorecer a la mujer y al niño por nacer.

-Por último … diríjase a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Queridos amigos y ciudadanos, vivimos en una ciudad maravillosa que fue un ejemplo para america latina en épocas pasadas. Todos juntos y unidos vamos a dar vuelta la historia de nuestra nación. Hay esperanza , hay posibilidades. No es necesario irse del país para encontrar posibilidades de vida. Crearemos en nuestra patria las condiciones para que nuestros hijos no tengan que irse a países lejanos…

Los invito a votarme a mi y a otros compañeros, votar gente nueva. Tanto mi candidatura como la de otros puede llevar el cambio que nuestro país necesita.