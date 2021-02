Mi recomendación será que las cuestiones que son judiciables deberían ser denunciadas

El informe de 132 carillas presentado a fines dl año pasado analizó las actividades y escuchas tramitadas a través de la Dajudeco, el órgano encargado de las pinchaduras telefónicas legales.

El informe de la Bicameral de Inteligencia, presidida por el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, compromete al camarista Martín Irurzun, entonces al frente de la Dirección -ya que tuvo el doble rol de juzgados y autoridad- y a Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien estaba a cargo del área operativa.

En ese sentido, Massa también se refirió al funcionamiento de la Justicia y señaló que “hay una deuda histórica del parlamento argentino respecto de su responsabilidad sobre el control del poder judicial”.

“En algún momento tenemos que dar una respuesta contundente. Un diputado cada cuatro años va a elecciones y rinde cuentas de lo que hizo. Los jueces no rinden examen ante la sociedad, ni ante el Estado para ver si cumplen con los tiempos procesales, con la independencia a la hora de dictar sentencia, si son coherentes, las cuestiones elementales”, explicó.

Además, indicó que la reforma judicial no avanza en Diputados porque el Frente de Todos no tiene mayoría y lanzó una crítica hacia la oposición por oponerse al tratamiento. “Me llama la atención la idea de yo te obstruyo, no construyo, porque no es que te dicen con esta idea del Presidente Alberto Fernández no estamos de acuerdo, pero tenemos esta idea. Es no tratamos este tema”.

“Si hay un poder que en Argentina está en deuda con la sociedad es claramente el poder judicial”, concluyó.