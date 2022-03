Miami impuso un toque de queda tras tiroteos durante el ‘Spring Break’

El toque de queda nocturno en Miami Beach busca frenar una ola de violencia. Foto: Archivo

La ciudad de Miami Beach impuso un toque de queda nocturno para frenar una ola de violencia con armas de fuego durante el “Spring Break” (vacaciones de primavera), después de que dos tiroteos dejaran cinco heridos en esa ciudad del sudeste de Estados Unidos en los últimos días, informaron hoy autoridades locales.

Este toque de queda, que abarca la zona más concurrida de Miami Beach -incluido el famoso paseo de Ocean Drive- durará entre la medianoche y las 6.00 de la mañana (hora local), desde el miércoles hasta el domingo por la mañana.

Desde que empezó el “Spring Break”, las vacaciones de primavera que atraen cada año a miles de personas al sur del estado de Florida, agentes decomisaron 37 armas de fuego en tres días, indicó el jefe de la Policía local, Richard Clements, según informó la agencia AFP.

Ante el caos y los hechos de violencia que se presentaron este fin de semana durante el ‘spring break’, la ciudad declaró el estado de emergencia para controlar la situación.

“No pedimos el Spring Break. No lo promovemos. No lo fomentamos. Simplemente lo soportamos y, francamente, no es algo que queramos soportar”, dijo el alcalde Dan Gelber al anunciar la medida.

El Ayuntamiento se reunirá para discutir otras posibles medidas de emergencia e informaron que tienen previsto renovar el toque de queda la próxima semana.

En 2021, Miami Beach impuso la misma medida y prohibió la venta de alcohol en los bares después de las 2 de la mañana, tras incidentes en los que la policía había detenido a más de 1.000 personas por “peleas callejeras y disturbios”.

Para evitar que ocurriera lo mismo este año, la Policía aumentó el número de efectivos desplegados en las zonas más visitadas de la ciudad, como el barrio de South Beach.

Todos los años, durante la primavera, una multitud de jóvenes, sobre todo estudiantes, acuden a Florida para unos días de “diversión continua y descontrolada”.

A pesar de la contribución que supone a la economía local, los residentes del lugar parecen cada vez más molestos por los festejos, que cuentan con un alto consumo de alcohol.