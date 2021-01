«Mientras el gobierno ajusta a los jubilados, CFK cobrará dos jubilaciones de privilegio» – NCN

Se debatió en la Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley promovido desde el Poder Ejecutivo, que se propone implementar una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones. El diputado nacional Luis Pastori (UCR-Misiones) fue uno de los oradores del interbloque de Juntos por el Cambio, manifestando el rechazo al proyecto, por considerar que la fórmula propuesta representan un ajuste y un retroceso comparada con la formula sancionada en 2017, suspendida por el actual gobierno en diciembre de 2019. A pesar del rechazo del interbloque de Juntos por el Cambio, el proyecto fue aprobado con los votos del Frente de Todos y aliados.

Argumentando la posición del interbloque, Pastori señaló «pretender actualizar las jubilaciones por recaudación, dejando de lado la inflación es una muy mala idea del gobierno, ya que la fórmula de movilidad debe tener la menor volatilidad y la mayor transparencia posible. La fórmula que quiere aprobar el gobierno es volátil y nada transparente, además de promover un ajuste al ingreso del jubilado. Ya lo dijo el presidente Fernández ni bien asumió en diciembre de 2019: “la fórmula de actualización de las jubilaciones es impagable”, haciendo referencia a la fórmula que aprobamos durante el gobierno de Cambiemos».

Sobre cómo se ejecutará el ajuste Pastori señaló "lo medular del proyecto es la fórmula, el artículo 1 del proyecto propone una fórmula que siempre le pone un techo a la movilidad, a los aumentos, ya sea a través de la recaudación cuando esta sea superada por los salarios, o a través de los salarios cuando estos sean superados por la recaudación. Entre estas dos variables, salarios y recaudación, la formula siempre elige la que menor variación haya tenido, es decir que se puede dar el caso en donde los salarios aumenten más que la recaudación, y allí las jubilaciones no van acompañar esos aumentos, y si se da el caso contrario, es decir, si la recaudación aumenta más que los salarios, las jubilaciones no acompañaran ese aumento. Es evidente que al jubilado le estaremos dando siempre lo peor. Esto es matemática, y es inadmisible para los jubilados".

Pastori también señaló que «lo peor de todo es que mientras el gobierno ajusta a los jubilados, CFK al mismo tiempo, le hace juicio a la ANSES para no pagar impuesto a las ganancias sobre su jubilación (pensión) de privilegio, y por si fuera poco reclama una segunda jubilación de privilegio» (durante el debate un juez dictamino que Cristina Fernández puede cobrar dos pensiones honorificas sin pagar ganancias).

Para finalizar Pastori manifestó «el principal problema que tenemos los argentinos es la inflación, no necesitamos una formula oscura y estrambótica como la que propone el gobierno, que no tenga en cuenta para nada la suba de precios a la hora de actualizar las jubilaciones. Cualquier jubilado puede controlar el aumento de su jubilación si se compara con los salarios de sus ex compañeros, o si se tiene en cuenta a la inflación. Esta fórmula compleja que propone el gobierno es difícil de entender, porque a la larga, al ser enemiga de lo simple, esconde su peor secreto que es siempre perjudicar a los jubilados. Estamos a tiempo de remediar esta situación que propone el gobierno de Fernández» cerró Pastori antes de realizarse la votación.