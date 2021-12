Mientras el oficialismo celebra la Democracia, la oposición sostiene que «no hay nada para festejar» – NCN

Al cumplirse 38 años de la asunción de Raúl Alfonsín, día de la recuperación democrática en nuestro país, y en la previa del acto que comenzará en Plaza de Mayo organizado por el Gobierno nacional, varios dirigentes se expresaron públicamente al respecto y se preguntaron si la situación amerita festejos. No obstante, dirigentes oficialistas ponderaron «los 38 años de democracia» y dijeron que hoy es un día «para festejar todos sin banderías políticas».

«La Argentina no tiene nada para festejar», posteó el diputado electo de Juntos, Facundo Manes. En alusión al Día de la Democracia, pidió honrar el legado «convocando al diálogo y trabajando para terminar con lo que nos divide y nos impide concentrarnos en las deudas del presente y en los desafíos del futuro».

Que no nos distraigan: la Argentina no tiene nada para festejar. La mejor forma de conmemorar la democracia es TRABAJANDO para sacarnos de esta decadencia crónica. — Facundo Manes (@ManesF) December 10, 2021

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, apuntó contra la falta de convocatoria a los partidos políticos opositores y dijo que es «antidemocrático» que el Gobierno «festeje solo».

10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Restauración de la Democracia. Que el gobierno lo festeje solo es antidemocrático. La antítesis de lo que debe hacerse. Celebran la democracia de manera antidemocrática. pic.twitter.com/JR9yy8oPXu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 10, 2021

El diputado nacional por la UCR, Mario Negri, señaló en declaraciones a los medios que “en democracia los hechos fundacionales deben tener una sola narrativa. No se puede ignorar, no se puede mentir y no pueden apropiarse de algo que debe ser de todos”.

La democracia de 1983 no es hija del peronismo. Es hija de todos los argentinos. No es legítimo que quieran reescribir la Historia. El PJ debería primero arrepentirse de la amnistía de Luder a los genociadas, de negarse a integrar la Conadep y de militar el No a la paz con Chile. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 9, 2021

Por su parte, la senadora electa por Santa Fe, Carolina Losada, afirmó en declaraciones a los medios: “El acto de hoy me parece terrible, viven de fiesta en fiesta mientras la gente tiene otra agenda”.

Por otro lado, integrantes del Gabinete y dirigentes sociales resaltaron la importancia de celebrar la fecha.

«A 38 años de la restauración de la democracia en nuestro país, remarcamos la importancia de ejercerla y cuidarla diariamente entre todas y todos los argentinos», dijo a través de sus redes sociales Julián Domínguez, ministro de Agricultura de la Nación.

Asimismo, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, publicó en sus redes sociales la invitación al acto y dijo que «hoy nos volvemos a encontrar».

«Revaloricemos estos 38 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país», posteó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, bajo el hashtag #DemocraciaParaSiempre.

En tanto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió “brindar por esta democracia que es la más larga de nuestra historia”.

El viernes nos volvemos a encontrar en la Plaza de Mayo ♥️🇦🇷 pic.twitter.com/m4FLiOO8ZU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 8, 2021

“Esta fecha es una de las conquistas que tenemos y hoy son muchas las razones para estar en plaza de Mayo y celebrar nuestros 38 años democráticos. Con todas las diferencias, la democracia es el mejor sistema para convivir, hoy es para festejar todos sin banderías políticas”, aseguró la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta