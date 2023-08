Mientras la oposición se preocupa, EEUU le quitó importancia a los BRICS

Por un lado, desde Juntos por el Cambio, la candidata presidencial Patricia Bullrich indicó en la Consejo de las Américas, que, en caso de ser Gobierno, cancelará la incorporación del país al grupo económico.

«Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Hace unos minutos el presidente de la Nación, que está en una situación de enorme debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS, mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y junto al ingreso a Irán, país con el que la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio», dijo.

Su postura fue avalada por el expresidente, Mauricio Macri, quien agregó que «el Presidente nos compromete en uno de sus momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS mientras Rusia invade Ucrania y a ingresar nada menos que con Irán. Pero cada vez falta menos para que con Patricia la Argentina retome el protagonismo en el escenario internacional que empezamos a construir en 2015».

En tanto, en el caso de Javier Milei, el presidenciable también cuestionó el ingreso a los BRICS por cuestiones ideológicas. «Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas», aseguró el candidato de La Libertad Avanza al tiempo que aclaró: «Nuestro alineamiento internacional es Estados Unidos e Israel».

Sin embargo, indicó que «eso no quiere decir que el sector privado no pueda comercializar con quien se le de la gana». «El comercio debería ser libre, lo que pasa es que los colectivistas esto no lo entienden. Yo no dije que no hay que comercializar ni con China ni con Brasil, lo que digo es que es una cuestión del sector privado», explicó.

ALBERTO FERNANDEZ BRICS.jpeg Presidencia de la Nación

Cómo beneficia a la Argentina el ingreso a los BRICS

La Argentina ingresó al selecto grupo de países emergentes que conforman el BRICS. Si bien varias naciones expresaron su interés en formar parte, para el país significa la posibilidad de ampliar sus destinos comerciales, las exportaciones y con el eso, el ingreso de divisas en un contexto complejo dada la escasez de reservas del Banco Central (BCRA) y el acuerdo con el FMI.

Juntos, la República Federativa de Brasil, la Federación de Rusia, la República de la India, la República Popular China y la República de Sudáfrica representan más del 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB y el 18% del comercio mundial. Contribuyen con el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios.

Al ser un miembro pleno, podrá acceder a créditos inmediatos del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, con sede en la ciudad de Shanghái. El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en mayo con la titular de la entidad, Dilma Rousseff para tratar la incorporación del país a la institución financiera.

Las oportunidades de acceso a créditos a tasas accesibles, para infraestructura, salud y educación, han impulsado al gobierno argentino a tomar una posición favorable respecto al grupo y su rol en el tablero geopolítico.