Mientras todos hablan del aborto, el Gobierno afina detalles para que el Congreso apruebe la suspensión de las PASO – NCN

El debate por la legalización del aborto en la Argentina se roba por estas horas toda la atención, y es que cuando faltan pocas horas para que se desarrolle una maratónica sesión de unas 30 horas para decidir si se aprueba o no la práctica abortiva en el país, el Gobierno en paralelo está afinando detalles para que finalmente, en 2021 no se celebren las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según pudo saber NCN, serán los gobernadores la cara visible para intentar que en el Congreso de la Nación se debata un proyecto de ley para que se suspenda esta contienda electoral. Los gobernadores van a alegar que en tiempos de pandemia es importante priorizar en qué se gasta el dinero y además, cuestionarán la aglomeración de personas que representa celebrar unas elecciones.

En ese sentido, trascendió que este miércoles 09 de diciembre sería presentado en el Congreso por iniciativa de 21 gobernadores oficialistas, un proyecto para suspender las PASO, y lo que buscará el Gobierno, con la campaña de los gobernadores, es que se trate antes de fin de año.

En esa línea, son los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco) y Sergio Uñac (San Juan) quienes lideran la iniciativa que fue presentada ante el presidente Alberto Fernández para suspender la votación que debería realizarse el próximo 15 de agosto.

En ese sentido, Capitanich explicó que la ley debería salir antes del 31 de diciembre debido a que no se puede modificar la reglamentación electoral en el transcurso de un año de elecciones.

En ese contexto, el Gobierno nacional prorrogó el período de sesiones ordinarias del Congreso hasta el próximo 3 de enero y llamó a sesiones extraordinarias desde el 4 de enero y hasta el 28 de febrero, según la publicación del Decreto 967/2020 en el Boletín Oficial. Es por ese motivo que el proyecto de los gobernadores podría debatirse durante este mes.

Tras los dichos de Capitanich, desde el kirchnerismo salieron a desmentir la situación, o al menos aclararon que por ahora no existe proyecto en el Congreso para suspender las PASO.

Fue la diputada nacional Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, quien desmintió al gobernador de Chaco, y aseguró que «no hay ningún proyecto» para suspender las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) de 2021.

«En nuestro bloque no hay ningún proyecto. Estamos trabajando en dos temas: la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la movilidad jubilatoria. Lo de las PASO no lo hemos charlado y no lo tenemos en agenda para estos próximos días», sentenció Moreau en una entrevista radial.