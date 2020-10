Miguel Díaz: “No vale la pena que los chicos vuelvan a clase, no tiene ningún sentido pedagógico”

El secretario general de Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Díaz, dejó en claro que “no vale la pena que los chicos vuelvan a clase, porque no tiene ningún sentido pedagógico”, ya que “solo hablan de vinculación, para que los pibes no pierdan la relación con el sistema educativo.”

A lo que sumó: “Lo que me pregunto es qué estuvieron haciendo con los docentes durante todo este tiempo de pandemia, qué estuvieron haciendo con las clases virtuales, qué estuvieron haciendo cuando los docentes repartieron los cuadernillos. Esto no es vinculación, la verdad no los entiendo”.

En este sentido, explicó que “los funcionarios están apremiados por cuestiones políticas, para decir que están haciendo algo y me parece que se sobreactúa. Lo digo fundamentalmente por el Ministro de Educación Nacional, por un conflicto que plantea la ciudad de Buenos Aires. No sabe qué hacer y creo que generó un escenario nacional para resolver un problema de la ciudad de Buenos Aires, cuando lo tenía que haber hecho en forma directa entre el Ministerio y la ciudad”.

“No es el momento para que los chicos vuelvan a clases cuando hay 400 muertos por día. Nos espantábamos cuando veíamos esa cifra en Francia, España e Italia y hoy la estamos padeciendo. El Gobierno hizo todo lo posible para tomar los mejores caminos, resultados disímiles. La cuarentena se hizo muy larga y muchos han operado en contra de ella, porque en forma real la cuarentena duró 21 días y después fue muy ficticia, abriendo negocios y bares. La gente se declaró en una rebeldía pasiva y fue tomando distintas costumbres, con muchísimo movimiento que termina repercutiendo en infectados y muertos”, subrayó.

“Los científicos que asesoran al Presidente son muy claros, debemos cuidarnos y celebrar todos los días un enfermo menos. Acaba de morir por coronavirus un actor muy conocido, Hugo Arana, que estaba muy lúcido y sano, por lo tanto estos ejemplos son válidos para ver que la situación es grave y estamos en la curva del tiempo, falta menos para que esto termine”, finalizó el gremialista.