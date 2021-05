Miguel Lladón en Libertad de Opinión llevó tranquilidad a sus empleados tras el incendio en el predio

“No bajamos a bajar los brazos y no se van a perder la fuente de trabajo”, destacó el empresario de transporte de San Cristóbal y Decano.

En la noche del lunes un voraz incendio dejó importantes pérdidas en el predio de la empresa de transporte de pasajeros San Cristóbal, ubicado al frente de la rotonda Virgen del Carmen al oeste de Capital. Las llamas devoraron diez colectivos doble piso, dos camionetas y un automóvil.

A la espera del resultado de las pericias, el empresario Miguel Lladón, de invitado en Libertad de Opinión emitido por Canal 7, manifestó que “hay cosas que no cierran” del siniestro.

“Lo único que puedo resaltar del incendio, es que un técnico me decía que le resultaba raro que foco ígneo se había producido pura y exclusivamente en los micros. Los tableros de electricidad estaban intactos y son donde generalmente se producen estos incendios de gran magnitud; entonces no quiero victimizarme como que ha sido un atentado pero hay cosas que no me cierran como propietario de la empresa. Estamos hablando de colectivos de larga distancia que por la pandemia no pueden salir de la provincia y que comience a través de una explosión en una cabina es raro, sobre todo en la forma que han sucedido los hechos. Colectivos que estaban parados, ¿Qué puede generar explosión en una cabina, al estar están sin contactos, no hay corriente, es algo que no podemos entender todavía”, cuestionó Lladón.

Mensaje a sus empleados

Luego el propietario del Decano y San Cristóbal les envió un mensaje a sus empleados en relación a los daños que sufrió la empresa en el predio.

“Quiero decirle a todos mis empleados que no vamos a bajar los brazos. Si tenemos que volver a endeudarnos nos volveremos a endeudar, solidariamente concesionarias de Buenos Aires ya me han llamado; es un indicio, es una prueba más que Dios no pone y seguramente nos dará las herramientas para poder solucionarlo. Nadie va a perder la fuente de trabajo”.

Lockout empresarial

Con respecto al bloqueo de los empresarios del fin de semana pasado, un hecho sin precedentes en la provincia, Lladón dijo que la medida tiene distintas aristas y coincidió con su colega Miguel Aurelís en “la desproporción abismal de los subsidios entre Buenos Aires y el interior del país”.

“Fue una medida muy extrema que tiene distintas aristas, la lectura que yo hago es la desesperación que tienen mis amigos transportistas los ha llevado a tomar este tipo de medidas, teniendo en cuenta que lo afectaba era el día viernes, de los chicos que tenían que ir a la escuela, gente que tenía que ir a su trabajo, enfermeros que tenían que asistir a los hospitales; ha resultado duro; pero después venía el sábado que era primero de mayo donde no había actividad al igual que el domingo”.

“Es una situación crítica porque la evolución que va teniendo la economía en Argentina no escapa a la economía de Santiago del Estero, es decir la inflación, el aumento del combustible, las paritarias nacionales, aquí un chofer cobra lo mismo que en Capital Federal, sin embargo aquí no tenemos ni el corte de boleto de Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires , ni tampoco el subsidio que ellos tienen. El anterior gobierno se ha encargado por ley de presupuesto dejarle un monto determinado para el transporte público de pasajeros en CABA y en AMBA, y al interior del país lo ha dejado a la de Dios. A qué clase de federalismo se refería en ese momento el exministro Dietrich cuando lo dejaba sin subsidio a todo el interior, y aguantar una empresa sin subsidio es inviable; el subsidio es necesario en el transporte público de pasajeros en todo el mundo y así se da”.

Por último el empresario del transporte recordó el “Acta Compromiso por una Argentina Federal” que firmó el gobernador Gerardo Zamora con en aquel entonces la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner en Rosario en agosto del 2019. El punto 5 se refería a “la devolución y equiparación del subsidio al transporte público de pasajeros con el que reciben las empresas nacionales, en las áreas metropolitanas”.

A pesar de que hoy las empresas de Santiago del Estero recuperaron ese subsidio, Lladón dijo que “de a poco ha ido cubriendo menos los gastos y que Nación le ha recortado sin comunicación previa el 20 por ciento”. “Hay una desproporción abismal con Buenos Aires que recibe cinco veces más que nosotros”.