Mike Pence declara ante el gran jurado de la investigación electoral pese a las maniobras de Trump por evitarlo

El exvicepresidente Mike Pence ha testificado el jueves ante un gran jurado federal que investiga los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, según una persona familiarizada con el asunto.

La comparecencia de Pence ante un gran jurado en Washington que escruta al presidente al que una vez sirvió lealmente es un hito en la investigación del Departamento de Justicia y probablemente proporcione a los fiscales un relato clave en primera persona sobre ciertas conversaciones y eventos en las semanas previas a la mortal insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

También tiene importantes implicaciones políticas, ya que Pence insinúa su entrada en la carrera presidencial de 2024 y una posible candidatura contra Trump, el favorito republicano.

El testimonio, confirmado por una persona familiarizada con el asunto que insistió en el anonimato para discutir un asunto secreto del gran jurado, se produjo horas después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara un intento de los abogados de Trump de bloquear la comparecencia de Pence.

Pence fue citado a declarar a principios de este año, pero los abogados de Trump se opusieron, citando preocupaciones de privilegio ejecutivo. Un juez se negó en marzo a bloquear la comparecencia de Pence, aunque se puso del lado de las alegaciones constitucionales del ex vicepresidente de que no se le podía obligar a responder a preguntas sobre nada relacionado con su papel como presidente de la certificación de los votos del Senado el 6 de enero.

«Obedeceremos la ley, diremos la verdad», ha dicho Pence en una entrevista con el programa «Face the Nation» de CBS News que se emitió el domingo. «Y la historia que he estado contando al pueblo estadounidense en todo el país, la historia que escribí en las páginas de mis memorias, esa será la historia que cuente en ese escenario».

La declaración de Pence

No estaba claro de inmediato lo que Pence pudo haberle dicho al gran jurado, pero es el funcionario de más alto perfil de la administración Trump en ser convocado ante el panel. Dentro del edificio federal donde se ha reunido el gran jurado, a pocas cuadras del Capitolio de Estados Unidos, la seguridad era alta debido a la aparición de Trump con una cantidad inusual de actividad de los alguaciles de Estados Unidos.

Pence ha hablado extensamente sobre la campaña de presión de Trump instándole a rechazar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales en los días previos al 6 de enero, incluso en su libro «So Help Me God». Pence, como vicepresidente, tenía un papel ceremonial supervisando el recuento de votos del Colegio Electoral por parte del Congreso, pero no tenía poder para afectar a los resultados, a pesar de que Trump sostenía lo contrario.

Pence, ex gobernador y congresista de Indiana, ha dicho que Trump puso en peligro a su familia y a todos los que estaban en el Capitolio ese día y que la historia le pedirá «cuentas.»

«Durante cuatro años, tuvimos una estrecha relación de trabajo. No terminó bien», ha escrito Pence, resumiendo su tiempo en la Casa Blanca.

La reacción de Trump

Trump estaba hablando en New Hampshire cuando se conoció la noticia de la comparecencia de Pence ante el gran jurado. Preguntado en una cafetería si le preocupaba su testimonio, Trump respondió: «No, no me preocupa y no sé nada al respecto».

Los abogados de Pence habían planteado su propia impugnación, más limitada, a la citación. Argumentaron que debido a que Pence estaba sirviendo en su capacidad como presidente del Senado mientras se contaban los votos electorales en el Congreso el 6 de enero, estaba protegido de ser obligado a testificar sobre ese proceso bajo la cláusula de «discurso o debate» de la Constitución, que está destinada a proteger a los miembros del Congreso de ser interrogados sobre actos legislativos oficiales.

Un juez se mostró de acuerdo con ese argumento, reduciendo de hecho el alcance de su esperado testimonio.

El abogado especial del Departamento de Justicia que dirige la investigación, Jack Smith, ha lanzado una amplia red en las entrevistas y ha solicitado el testimonio de una larga lista de exasesores de Trump, entre ellos el exasesor de la Casa Blanca Pat Cipollone y el exasesor Stephen Miller.

Smith está investigando por separado a Trump por el posible manejo indebido de cientos de documentos clasificados en su finca de Palm Beach (Florida), Mar-a-Lago, así como por posibles esfuerzos para obstruir esa investigación.

No está claro cuándo terminará ninguna de las investigaciones del abogado especial ni a quién se acusará, si es que se acusa a alguien.