Mike Pence dijo que ‘Trump deberá responder ante la historia por el ataque al Capitolio’

El exvicepresidente estadounidense Mike Pence afirmó que el expresidente Donald Trump deberá responder ante la historia por haber instigado a cientos de sus partidarios a atacar el edificio del Congreso en enero de 2021, luego de su derrota electoral.

«El presidente Trump se equivocó», declaró Pence en un discurso en la cena anual de Gridiron, en Washington, una gala organizada por periodistas que atrae a políticos destacados.

Sus comentarios podrían ensanchar el distanciamiento entre los dos antiguos aliados, enfrentados desde que Pence se negó a seguir los esfuerzos de Trump por revertir el resultado de las elecciones de 2020, que perdió ante el actual presidente Joe Biden

Cientos de seguidores de Trump tomaron por asalto el edificio del Congreso en Washington, o Capitolio, el 6 de enero de 2021 para tratar de evitar la certificación del triunfo del demócrata Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

La muchedumbre llegó al Congreso poco después de que Trump diera un ya famoso discurso frente a la Casa Blanca en el que instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y «luchar» contra el fraude que, según él, se había cometido en los comicios.

Pence, que era presidente del Senado, votó a favor de la certificación, algo que indignó a Trump, que lo ha calificado de «traidor».

«Yo no tenía derecho de revertir la elección, y sus declaraciones irresponsables pusieron en peligro a mi familia y a todos ese día en el Capitolio. Y yo sé que la historia le pedirá cuentas a Donald Trump», declaró Pence, citado por varios medios estadounidenses.

Muchos de los miles que irrumpieron el 6 de enero de 2021 en el Capitolio pidieron ahorcar a Pence, obligándolo a correr en busca de un sitio seguro.

Trump declaró su intención de disputar un nuevo mandato presidencial en las elecciones de 2024, y Pence señaló que podría enfrentarlo por la candidatura republicana.

La cena de Gridiron suele ser un evento liviano con comedias y presentaciones musicales, y Pence inicialmente buscó ser divertido.

«Yo de todo corazón, sin reserva, apoyaré al candidato presidencial republicano en 2024 – si soy yo», declaró, informó la agencia de noticias AFP.

Pero sus críticas a Trump fueron la sorpresa de la gala.

«Estuve en la cena y puedo confirmar que @Mike_Pence definitivamente tomó a la sala por sorpresa», tuiteó Maryam Mujica, una exfuncionaria del Departamento de Estado.

Was at the dinner and can confirm @Mike_Pence definitely caught the room by surprise—lots of dropped jaws. https://t.co/Pyyhe2GGNq

— Maryam Mujica (@MaryamM) March 12, 2023