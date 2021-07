MILAGRO DE ZAFFARONI.

Ferdinand Amunchásteguy. Mientras la sociedad vive atormentada por la pandemia, la aparición de nuevas cepas y la ausencia de las vacunas, silenciosamente en los pasillos del Poder, con sigilo, se gestan nuevas alternativas que solo podrán advertirse, transcurridos los episodios qué ahora distraen nuestra atención. En el cuarto piso del palacio de los Tribunales, donde tienen posadas sus asentaderas los Jueces del más Alto Tribunal de la República, se alcanza a advertir un ligero viento de Fronda.

Es que se encuentra próximo a vencer el mandato que, como Presidente del Tribunal, ejerce el Ministro Rosencratz, con pocas alternativas, parece, de verlo reeditado. Todos recuerdan el modo que en que se hizo de ese cargo hace ya casi tres años – un suerte de punch inspirado por el ahora refugiado “Pepin” Rodríguez Simón- que sorprendió a todos e impuso el desplazamiento de Lorenzetti quien, a regañadientes, aceptó lo decidido por la mayoría del Cuerpo, aunque nunca renegó de recuperar su poder formal. A la fecha, sus movimientos evidencian su decisión de recuperar el efectivo liderazgo del Poder Judicial que en los hechos, muchos entienden, nunca perdió.

La Corte conserva en sus alforjas demasiados temas que podrían afectar al Poder político; algunos ya radicados como el de la coparticipación por los gastos que generase el traspaso de la policía a la ciudad, y otros por llegar, como la constitucionalidad de los DNU que establecieron el ingreso de solo 600 pasajeros al territorio nacional.

Sin embargo, en ese círculo mínimo integrado por los miembros de la Corte, los números no son demasiado claros, ya que si bien se conoce la adhesión del Ministro Maqueda al ex Presidente, también se sabe de la poca simpatía que le tiene el Ministro Rosatti, por lo que, una vez más, será la Juez Higtton quien puede definir el futuro de la conducción del Máximo Tribunal. En poco tiempo se sabrá quien se pondrá al frente del tercer Poder de la República.

Al tiempo que esta situación se define, avanza la campaña para liberar a Milagros Sala ya no solo en estas tierras, sino que se ha usado la Ciudad Luz para interesar al mundo sobre su encarcelamiento, que se dice arbitrario. En ese sentido, no deja de llamar la atención las expresiones del ex miembro de la Corte Zaffaroni, que se animó a reflexionar que la detención de la misma obedecía a su condición de mujer, india, pobre y marginada, sin detenerse a explicar porque los hechos que se le imputan no ocurrieron tal como todo el mundo cree que sucedieron.

Pero para cambiar el ángulo, también se conoció en estos días la decisión que dispuso la quiebra del Correo que fuera, hasta este momento, propiedad de la familia Macri. Casi como una remanida respuesta de la política, en vez de aceptar la discusión en términos jurídicos, se eligió buscar como explicación la persecución y el encono nacido de las contiendas partidarias.

Sea cierto o no, lo sucedido sólo permite advertir el desprecio generalizado sobre la actividad judicial, y el descuidado recurso de instalar en la sociedad el descrédito del Poder Judicial, único camino que puede evitar los excesos de los otros Poderes. Posiblemente la de la Justicia sea una de las actividades que se confunde en el fondo de la historia y, desde ese tiempo, su función ha sido la de impedir que aquel otro que ejerce el poder se exceda en su uso. Justamente esa función es la que le ha permitido hasta el día de hoy, subsistir, sin grandes modificaciones, como soporte de todo sistema democrático, y como esencial herramienta para la subsistencia de los Estados.

La justicia como valor, es tan antigua como la convivencia de los hombres y, justamente para mantenerla, es necesario respetarla y conservarla ajena a toda disputa subalterna, como único camino enderezado a lograr el bienestar general y consagrar el respeto de los derechos individuales.