Milei cruzó al Gobierno y comparó los saqueos con el 2001: «Modelo empobrecedor»

Luego de que se registrara una seguidilla de robos en comercios de diferentes provincias, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, calificó los saqueos como «trágicos» y los relacionó con la crisis socioeconómica del 2001. Más temprano, desde el Gobierno nacional habían manifestado que las acciones son «incentivadas para llamar la atención«.

«Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda«, escribió en la red social «X» el economista y diputado nacional, que viene de imponerse en las elecciones PASO del pasado 13 de agosto.

Para el Gobierno, hay grupos «incentivando» intentos de saqueos

Para el libertario, «la Argentina no resiste más» el modelo «empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien» en sintonía con las propuestas que viene planteando desde su plataforma electoral.

Luego, concluyó con dos de los eslóganes que utiliza en la campaña: «Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. ¡Viva la libertad, carajo!».

La comparación utilizada por el candidato presidencial que superó el 30% de los votos en las elecciones primarias no es casual, ya que su discurso apuntó a lo que denomina «la casta política» y refieró al “Que se vayan todos”, cántico de los manifestantes que protagonizaron las jornadas de fines de diciembre de 2001, que finalizaron con la renuncia del entonces presidente, Fernando De La Rúa.

“La gente está enojada porque hace 40 años que se hacen las cosas mal. Tiene todos los motivos para estar furiosa con la casta política inmunda”, expresó en una entrevista días atrás Milei, al mismo tiempo que sostuvo que a diferencia de ese momento desde su espacio político «ofrecen una solución».

Intentos de saqueo: qué dicen desde Casa Rosada

Desde el Gobierno nacional comunicaron que siguen de cerca los episodios y aseguran que no se trata de saqueos, sino de acciones «incentivadas» para provocar algún conflicto. Así lo definió este martes el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien además señaló que se trata de un sector reducido que busca generar conflicto.

«Desde la semana pasada tenemos detectado algún intento de armar, a través de WhatsApp, hechos de alguna característica», sostuvo. En la misma línea, planteó: «Hemos tenido un hecho en la 1-11- 14, una pretensión de robar un local, lo impidieron los vecinos y reaccionó la Gendarmería con rapidez».

En la puertas del ministerio que conduce, Fernández agregó: «Alguien lo está incentivando, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con el saqueo que es una vocación de alentar el conflicto«.

Al profundizar sobre esa posibilidad, el funcionario manifestó que no cree en la posibilidad de que haya motivaciones políticas detrás de los episodios. «El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica», sostuvo.

Por último, ejemplificó que ocurrieron en su mayoría en Mendoza, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, distritos «que no está gobernados por el oficialismo».

FP / Gi