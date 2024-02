Milei defendió el ajuste a jubilados: «No hay plata, y son el sector que tiene el menor porcentaje de pobreza»

El presidente Javier Milei, en la entrevista con Jonatan Viale, confirmó el bono de de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima, calificó que la Ley de Movilidad jubilatoria vigente «es un espanto, por eso queríamos cambiarla», pero cuando el periodista le remarcó lo durísimo de ajustar a los viejos, la respuesta del mandatario no mostró demasiada empatía, destacando «no hay plata» pero agregando que no considera al sector como especialmente afectado, al punto que dijo «¿sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados».

«Hay que hacer un bono porque la fórmula es un espanto. Si vos todo el tiempo tenés que estar generando bonos es porque la fórmula no camina. Nosotros estábamos proponiendo una fórmula que al menos les mantuviera el poder adquisitivo a los jubilados«, destacó el presidente en TN.

Luego, analizó: «El problema en Argentina es que todos se empobrecieron. ¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados«, mencionó. “Pero no podemos ajustar a los jubilados”, le recriminó el periodista, que le remarcaba que con 200 mil pesos no se puede vivir, pero el presidente contestó: “Bueno, el problema es que no hay plata… Estás ajustando a los más chicos también, ahí hay más de 60% de pobres o, mejor dicho, dos tercios de los chicos son pobres”, con lo que de manera implícita puso a los chicos por delante de los viejos.

El presidente afirmó que «el ajuste lo está pagando la casta» y aprovechó también para continuar su reclamo por la fallida ley «ómnibus» que no aprobó el Congreso: “Pero voltearon la Ley de Bases, en donde estaba la recomposición de los jubilados. Es decir, con la dinámica que traía la fórmula, los jubilados iban a perder 2 puntos del PBI. Nosotros le devolvíamos un punto y medio».

«Fuimos los que planteamos cambiar el tipo de ajuste y poner algo de impuestos justamente para que no sufrieran. Pero como decidieron hacer un zafarrancho, hubo que sacar el capítulo 4 porque estaban dinamitando el programa fiscal. Después te dicen que te quieren ayudar, pero en el fondo son iguales a Grabois, quieren que me estalle contra la pared», se quejó Milei en la entrevista.

Milei calificó de “chantas” a quienes miden la pobreza “mirando el tipo de cambio”

Viale le consultó si enviaría un nuevo proyecto que fuera específico a la problemática de los jubilados y Milei respondió: «Sí, pero primero vamos a tener que llegar a un acuerdo con la Ley de Bases, porque los gobernadores están pidiéndole pista a Guillermo Francos, a Nicolás Posse, a ‘Toto’ Caputo porque ahora se dieron cuenta». «El círculo rojo no la ve, te diría que le causa bastante repulsión mi presencia, porque soy la muestra de que el modelo con el que trabajaban está mal», postuló.

“¿Sabés qué es lo peor de todo? Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia argentina y mi imagen está en los mismos niveles que cuando asumí. La gente entiende que el camino alternativo era muchísimo peor. Si hubiéramos caído en la hiperinflación, hubiéramos tenido 95% de pobres”, advirtió Milei. También calificó de “chantas” a quienes miden la pobreza “mirando el tipo de cambio”. “La UCA hizo una extrapolación lineal, que es peor, aún más berreta. Es gravísimo”, comentó.

Milei destacó que el FMI está «satisfecho» con su gestión

En la misma entrevista, Javier Milei aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está «satisfecho» con su gestión económica y destacó que podría explorarse un nuevo acuerdo. Al referirse a la reunión que mantuvo este jueves con la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, ratificó que el Gobierno podría llegar a un nuevo acuerdo con el organismo, como anticipó el ministro Caputo.

«Hemos tenido una muy buena reunión, es muy fácil de llevar la reunión porque tener la posibilidad de estar discutiendo con un presidente economista simplifica la charla. Ella nos manifestó que el FMI está satisfecho con la tarea que estamos llevando adelante y pondera la tarea que tengo que hacer. Están dispuesto a acompañarnos», señaló Milei. Al respecto, señaló que la funcionaria se sorprendió con su perfil: «No lo podía creer, le sorprendió mi nivel de ortodoxia», aseguró.

Javier Milei dijo que impulsará una ley para penar a funcionarios que emitan pesos

«El FMI se comprometió a seguir acompañándonos y eso implica que, si están dispuestos, avalan un programa. Su posición es trabajar al lado nuestro, están comprometidos con nuestro éxito, les parece bien. Para ellos es un caso emblemático. Acabamos de hacer un ajuste impensado«, resaltó el mandatario nacional.

Además, el presidente resaltó la gestión del ministro de Economía en el «saneamiento del Banco Central». «Para tener una idea del saneamiento que está haciendo Caputo en el Banco Central: la base monetaria no varió, pero emitimos dinero para comprar dólares y por los encajes remunerados. Tengo la misma base monetaria que tenía al principio», agregó.

En tanto, el titular del Poder Ejecutivo se mostró confiado en que el índice de inflación de febrero estará por debajo del 15%. «Estamos sorprendidos porque, a pesar de tener un arrastre estadístico de 6 o 7 puntos, en enero (el Índice de Precios al Consumidor que difunde el INDEC) dio alrededor de 20% y si le sacas el arrastre quedaría por debajo del 15% en febrero», subrayó el presidente.

ML