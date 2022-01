Milei dio positivo de Covid y no podrá viajar a EEUU a brindar una conferencia

El economista y diputado nacional Javier Milei dio positivo de Covid-19 al realizarse un testeo cuando se disponía a viajar hacia los Estados Unidos, donde tenía previsto brindar una conferencia en la ciudad de Miami.

El propio legislador de La Libertad Avanza se encargó de difundir que fue positivo en el test de detección de coronavirus, y se quejó de que se enteró antes por los medios de comunicación que por el laboratorio.

“Les informo que para poder viajar a los EEUU, y en línea con mi testeo recurrente, anoche me he testeado y el test indicó que tanto mi hermana como yo tenemos COVID”, indicó Milei por Twitter.

En la misma red social, se preguntó: “¿Resulta lógico que me haya enterado antes por los medios que por el laboratorio?, y pidió a sus seguidores que respondan si esto les parecía “correcto” o “inadmisible”.

Según trascendió, las conferencias que tenia previsto realizar Milei en Miami se concretarán, pero ahora bajo la modalidad virtual.

HOLA A TODOS

Les informo que para poder viajar a los EEUU, y en línea con mi testeo recurrente, anoche me he testeado y el test indicó que tanto mi hermana como yo tenemos COVID.

Mi pregunta es ¿resulta lógico que me haya enterado antes por los medios que por el laboratorio?

— Javier Milei (@JMilei) January 17, 2022