Milei elogió a Cavallo y admitió que mantiene «frecuentes diálogos» con él

Javier Milei y sus seguidores. Foto: NA.

El candidato a diputado libertario Javier Milei defendió la gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, al que calificó como «el mejor gobierno de toda la historia».

En declaraciones radiales, Milei confirmó que mantiene «frecuentes diálogos» con el ex ministro menemista y de la Alianza así como también con otro ex titular del Palacio de Hacienda durante la década del noventa, Roque Fernández.

Milei defendió al proceso privatizador de empresas públicas de los noventa y señaló que “todo el mundo se la agarra con Menem pero se olvida del experimento progresista de la Alianza, donde estaban De la Rúa, Chacho Álvarez, Alfonsín y toda el ala izquierda del radicalismo”.

Sobre la posibilidad de establecer alianzas políticas, el candidato de La Libertad Avanza indicó que está abierto a «trabajar con los liberales, con los libertarios, con los conservadores, con la derecha, con los menemistas y con los halcones de Juntos por el Cambio» y hasta admitió estar «dispuesto a tender lazos con el peronismo no colectivista”.

Milei también aseguró que no puede «tener nada con las palomas porque son socialdemócratas, no puedo tener nada con la UCR porque son la Internacional Socialista, no puedo tener nada con la Coalición Cívica porque son más socialistas que los radicales y no puedo tener nada con el Frente de Todos porque son de izquierda”.





