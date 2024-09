Milei, entre la UIA, Mendoza y Disney

Entre la UIA y el Foro Madrid

La semana de Javier Milei arrancó en la UIA, en donde celebró junto a empresarios del sector el Día de la Industria. El recibimiento al primer mandatario fue cordial, pero austero. De hecho, durante la media hora que duró su discurso el Presidente cosechó un solo aplauso por parte de los asistentes que se dieron cita en la sede de la cámara, en Avenida de Mayo al 1100.

Las palmas de los empresarios, como era de esperarse, se batieron frente al anuncio de la baja del impuesto PAÍS, única medida que llevó Milei al cónclave. Durante su alocución, el Jefe de Estado aprovechó para recomendar un video que vio en las redes sociales con comentarios del “brillante” Claudio Zuchovicki, sobre la novela “El hombre que calculaba”. Luego del acto, el licenciado en administración se retiró del edificio de la UIA confundido. “No sé si es bueno o es malo”, considero sobre la mención del Presidente a su persona.

Para compensar el aplausometro, Javier Milei recibió a sus amigos del Foro de Madrid en el Palacio Libertad (ex CCK). Sin embargo, si de amistad se trata solo contó con los referentes internacionales, porque del gabinete solo se vio Mario Russo (Salud), Carlos Torrendell (Educación), al vocero Manuel Adorni y al flamante secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Vale mencionar que los últimos dos eran disertantes en el evento, por lo que su presencia estaba obligada. La falta de catering (no se sirvió en toda la jornada un caso de café ni de agua siquiera) tal vez influyó en la decisión de los ministros de no concurrir. Por eso, casi todos se enteraron por los medios de la bajada de línea a la interna de LLA: «El que no lo entienda, no tiene nada que hacer acá», les dijo a quienes opinan diferente a él.

Sobre el escenario de la ballena azul, el Presidente desplegó todos sus clichés favoritos, comenzando por el “Hola a todos” -emulando la canción Panic Show-, pasando por sus críticas al “periodismo ensobrado”, y ratificando su descreimiento sobre la agenda del cambio climático. También se dio el gusto de citar las sagradas escrituras e incluso aseguró envalentonado: “Estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina”.

Con esa impronta el hombre se fue luego a Casa Rosada, en donde salió a saludar al balcón. Pero los transeúntes agolpados en la Plaza de Mayo no fueron tan simpáticos como los asistentes del Foro de Madrid y entre los saludos al Presidente se escucharon varios insultos.

Hombres de finanzas, en Mendoza

Otra escala del Presidente fue Mendoza, provincia a la que arribó el viernes por la tarde acompañado de su novia, «Yuyito» González, para participar de la 45° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Su presencia fue esperada, ya que antecedió al viaje el cruce con la expresidenta Cristina Kirchner, quien había cuestionado temprano el rumbo económico del Gobierno, hecho que disparó una pelea tuiteril, casi adolescente. Por eso, su discurso tuvo más audiencia que la esperada, ya que estuvo dirigido: «Saludos, estos es para vos», le dijo.

La presencia Milei requirió un gran operativo de seguridad e incluso un pedido de esterilización del Salón antes de su llegada. La tribuna del IAEG fue amable. Los disertantes, que en rigor comenzaron a pasearse el jueves, llenaron de loas a las políticas de las Fuerzas del Cielo. Aunque el más aplaudido no fue Javier Milei, sino su ministra de Seguridad Patricia Bullrich. También sorprendió a los asistentes la locuacidad de Federico Sturzenegger. «Hay mucha ansiedad en la sociedad por un cambio. Y mucha intriga por saber cómo se va a canalizar eso o cristalizar en la vida cotidiana», decía un economista de renombre que polulaba por los pasillos del Hotel Sheraton, donde se desarrolló la cumbre.

En tanto, el gobernador local Alfredo Cornejo le dio una cálida bienvenida al Presidente, pero tomó una distancia prudente. Es que si bien hacia afuera es uno de los garantes de la gobrernabilidad («Apoyamos este camino», dijo en su presentación) hacia adentro de la provincia necesita diferenciarse, ya que los radicales de Cambia Mendoza deberán competir con LLA en 2025, bajo el riesgo de que los libertarios le fagociten electorado. En esa lógica, aprovechó Luis Petri para estrechar manos. El ministro de Defensa se quiere probar el traje de candidato a gobernador para 2027, por dentro de la UCR.

En representación del Banco Central (BCRA) estuvieron el presidente, Santiago Bausili, y el vice, Vladimir Werning. Este último llegó con su hijo veinteañero, quien cautivó en el austero coffe break con sus conocimientos sobre cripto y stablecoins. Mientras congregaba cada vez más gente en torno suyo, su padre podía escapar de los periodistas.

Asimismo, mientras en pantalla gigante pasaban la victoria de la Selección contra Chile, se escucharon las quejas de un grupo de mujeres financieras que se reúnen desde hace 16 años, ya que los oradores fueron solo hombres. «Tuvimos una foto colectiva propia pero nadie nos dio lugar en los paneles», se quejaba.

Mickey, de nuevo en el radar

Operadores turísticos se dieron cita en un evento en Puerto Madero. Entre bandejeos con pinchos de diferente clase, celebraron los agentes de viajes, a pesar de que muchos creerían de que en medio del ajuste el turismo se vería afectado.

Sin embargo, a pesar de la recesión, los operadores se vieron beneficiados en estos meses por los efectos del atraso cambiario, que se hace sentir en el sector. «Argentina está carísima en dólares para los extranjeros, llegan pocos. Pero por otro lado se están yendo muchos argentinos de viaje al exterior», expresaba un conocido hombre del rubro. La balanza empezó a ser negativa para el sector, y en ello aportó también Milei, cuyos viajes a Norteamérica de tinte personal o para recibir premios menores costaron alrededor de u$s2,3 millones, según se desprendió del informe de gestión que el jefe de Gabinete Guillermo Francos brindó al Congreso.

Disney World 2.jpg Los viajes a Disney son los más demandados a los operadores turísticos.

En retorno a los noventa no solo se da en torno a la reivindación de Carlos Menem, también lo que queda de la clase media retomó ese viejo furor por ir a los Estados Unidos de compras, para aprovechar los ventajosos precios en especial en indumentaria y tecnología, o bien para conocer a Mickey Mouse en el parque de diversiones de Orlando. Por caso, uno de los mayoristas presentes en Puerto Madero recomendó a las agencias que les digan a «los amigos y pasajeros que tengan pensado, programado o definido un viaje al exterior entre noviembre 2024 y abril 2025, mi recomendación es que lo gestionen con la mayor anticipación posible». En rigor, se están registrando una cantidad importante de reservas para esos meses y obviamente se van encareciendo especialmente los tickets aéreos.

Los destinos más solicitados, además de Disney y Miami, sos: Punta Cana, Cancún, Cuba, Brasil y varios destinos de Europa. También mencionaban la conveniencia de pagar «en dólares o en pesos» y considerar la recuperación del 30% de Afip.

Premios a cortesanos

Con un entrecot rehogado en verduras cocidas y regado con agua y (pocos) vinos, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) otorgó el premio «Justicia 2024» al presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. La ocasión que tuvo un postre de chocolate y acompañó el café con pattiserie congregó a una serie de figuras del ámbito judicial bajo la excusa de otorgarle un reconocimiento a una figura «relevante al mundo jurídico por su jerarquía intelectual y por una demostrada ética y compromiso académico profesional».

Participaron el rector de la casa de estudios Gastón O´Donnell y Alejandra Mizzau, decana de Abogacía de la UCES, junto con la presidenta del TSJ porteño Inés Weinberg de Roca, el presidente de la Asociación de Magistrados Andrés Basso y otras personalidades como María Angelica Gelli, Daniel Sabsay, Enrique del Percio, el ex procurador del Tesoro Rodolfo Díaz y el ex constituyente Antonio María Hernández, entre otros.

quincho corte.jpeg Horacio Rosatti recibió un premio en la UCES.

El evento protocolar cobra relevancia ingresando a la recta final del calendario para elegir nuevas autoridades para la Corte Suprema y en plena discusión por las nominaciones del oficialismo para completar el máximo Tribunal que quedaron en el ojo de la tormenta en el Congreso. La hoja marcada está en el 1 de octubre por lo que resta menos de un mes para que se defina un trienio de una nueva presidencia que puede quedar cristalizada más allá del destino de los candidatos propuestos por la Casa Rosada y resistidos en diversos frentes.

Las premiaciones y eventos fungen de vidriera a la hora de mostrar apoyos externos pero lo que se conversa en ámbitos jurídicos es que, en definitiva, los que votan presidente y vice (que se lleva consigo la titularidad en el Consejo de la Magistratura) no salen de los actuales cuatro miembros cuyo sillón está asegurado en la Corte. De ellos, tres definirán quién los conducirá en los próximos tres años, una señal que se aguarda también fuera del Palacio de Tribunales.

Diálogos con Conan: para todos y todas, primero la patria

– Padre, lo felicito.

– ¿Por sacar este país, adelante, Conan? Gracias, de corazón.

– No, Padre, no sacó ningún país adelante. Le decía porque se puso firme, mano dura con los diputados esos que puso en la lista. Y al que no le gusta, a freír papas.

– Sí, Conan. Es lo que te digo siempre. Tengo que estar en todo, no me dan paz. No entienden que está en juego la patria.

– Eso, Padre. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres.

– Me gusta, Conan. Linda frase, la voy a usar en el próximo discurso que dé, o cuando reciba algún premio. Ya la voy a anotar.

– Guarda, Padre. Googlee primero, porque ya se usó antes, me parece. Después lo van a matar en las redes.

– Olvidate, Conan. Las redes las manejamos nosotros. Ahí nadie nos gana.

– Mire que Cristina está filosa en Twitter. Va a decir que sigue haciendo plagio.

– Conan… ¿de verdad crees que plagié un libro? Me robaron a mí, aunque hayan escrito antes.

– Es verdad, Padre. Usted está por encima de todos y de todas.

– Te estás volviendo kirchnerista, Conan. Con decir «todos» alcanza.

– Es que cuando aparece se me pega, ¿vio?

– Que se despegue, Conan. Haceme el favor.

– Está bien la mano dura, pero no conmigo, Padre. Yo no me lo merezco.

– Dicen todos lo mismo, Conan. Todos y todas.