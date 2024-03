Milei envió su pésame por las muertes en Rosario y advirtió: «Son ellos o nosotros»

Luego de haber conformado un Comité de Crisis ante la creciente ola de crímenes relacionados con el narcotráfico en Rosario, el presidente Javier Milei publicó este domingo un comunicado en sus redes sociales en el que envía su pésame a los familiares de los fallecidos, su “apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario” a las Fuerzas de Seguridad y un mensaje de respaldo a la ministra Patricia Bullrich: “Ni un paso atrás. Son ellos o nosotros”.

El extenso texto inicia haciendo referencia al caso de Bruno Bussanich, un empleado de la estación de servicio Puma ubicada en Mendoza al 7600, zona oeste, quien fue asesinado a balazos este sábado poco antes de la medianoche, cuando estaba en su puesto de trabajo. “Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario”, manifestó Milei. La publicación fue acompañada por una foto del joven fallecido, envuelto en la bandera argentina y festejando en el Congreso de la Nación el triunfo del presidente libertario.

“Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia”, prometió el presidente y señaló responsables: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”, advirtió. “Mientras sea presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario”, prometió.

Asimismo, envió su “apoyo irrestricto” hacia las Fuerzas de Seguridad “para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”. “Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros”, dictaminó. Por último, envió su mensaje hacia la titular de la cartera de Seguridad: “Ni un paso atrás, ministra Patricia Bullrich”. “¡Así será, presidente! ¡Ni un paso atrás!”, respondió la presidenta del PRO en retirada.

Rosario: Comité de Crisis, terrorismo y nuevas facultades para las Fuerzas Armadas

A pedido del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, conformaron un Comité de Crisis ante la creciente ola de crímenes relacionados con el narcotráfico. Según anunciaron desde el Ejecutivo Nacional, la medida tiene como objetivo la intervención en la ciudad de Rosario con las Fuerzas Federales.

El comité será presidido por Bullrich y Pullaro, y será integrado por todas las Fuerzas de Seguridad. «De esta manera, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico», se lee en el comunicado difundido a través de la Oficina del presidente.

Bullrich reveló que todo hecho de violencia en la vía pública se denunciará como acto de terrorismo

Además, las Fuerzas Armadas «han sido facultadas para otorgar asistencia en las operaciones de seguridad interior, en los términos del artículo 27 de la Ley 24.059″. Según explica el escrito, el Gobierno Nacional «está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario». «No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad», concluye el texto.

Por su parte, desde la cartera que conduce Bullrich aseguraron que la medida se implementó luego de que durante “los últimos días ha quedado evidenciada la escalada de violencia que están demostrando las bandas narcoterroristas”. En esa línea, manifestaron que resulta “necesario y urgente redoblar los esfuerzos coordinados entre el Estado nacional y la provincia de Santa Fe, a fin de restablecer la seguridad interior en la provincia”.

Patricia Bullrich anunció que este lunes “estará en el terreno” y reveló que todo hecho de violencia en la vía pública o lugares públicos se denunciará como actos de terrorismo, lo que agravará las penas a los responsables. Pullaro decidió clausurar cualquier atisbo de negociación o diálogo con los clanes narcos que manejan en la ciudad de Rosario el sobrante de baja calidad de la droga que se comercializa en Argentina, que es la que no se exporta al exterior de manera ilegal. Y, probablemente, siga con sus fotos a «lo Nayib Bukele«, presidente de El Salvador.

ML / ED