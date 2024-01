Milei está descubriendo lo que es gobernar

Hoy es 7. Domingo 7, fecha fea, no tanto como un viernes o un martes 13, pero le anda cerca: día de sorpresas y no siempre de las lindas. Por unas horas no es el primer mes de gobierno aunque ya suena a primer mes de gobierno con el esperemos y veamos bien vigente, con los primeros tropiezos, de los esperados por la inexperiencia, y de los no tan esperados, los propios, por la ingenuidad. No han sido tantos, pero sí tontos.

¿A quién la mayoría de la gente le adjudicará el ¿30? de inflación que los de las bolas de cristal anuncian para a diciembre? ¿A Massa? ¿A Milei? ¿Mita y mita? Muy difícil saberlo con alguna, precaria precisión. Pero, como fuere, son números de los que duelen y mucho, por más ayuda que haya podido ofrecer el aguinaldo (para los que lo tienen) y la excitación poco menos que indispensable de las vacaciones.

Casi incomprensiblemente, el presidente habla que en 45 años podemos ser como Irlanda y en 15 notaremos 2/3 de los resultados de su política. Nuevo Nostradamus. Todo el mundo sabe que hará falta mucho tiempo para salir del pozo, pero ¿no será mucho esperar, sobre todo cuando habrá que pagar más y se cobrará menos? Tróccoli, ministro político de Alfonsín, se metió a economista para profetizar que volveríamos a crecer en 20 años. Casi lo matan. La oposición, hasta hace semanas oficialismo, no podría hablar, pero habla. Aprovecha estas cosas. Habló la CGT y después la más kirchnerista CTA, otros campeones del yo no fui, yo no ví. Hasta Massa ya se puso a hablar con la CGT: era de cajón.

¿Pensó Milei que iría a poder colar, ya de entrada, el famoso DNU al que se le descubre lo que estaba más o menos cantado: una mezcla irrespetuosa, diría Cambalache, de cosas importantes y otras, morondangas? Está en veremos, saltando de juez en juez. Era otro caso bien de cajón, que algún juez laboral le iba a dar la derecha a los gremios. De los 90 para acá, muchos han sido puestos por el sindicalismo.

Votaron juntos un camarista no kirchnerista, Sudera, y un seguidor de Cristina, García Vior. Los une el espanto: la amenaza de Milei de pasar los jueces nacionales a la Ciudad. Bajarles el estatus. Es un tema viejo y complejo, como que hay 354 jueces nacionales y el 25% son del fuero laboral.

Para más líos, un juez del Contencioso, el Mono Lavié Pico, avaló la posición de los laborales. Pico, que está de turno, deshizo el fallo que había armado su colega, el Gordo Esteban Furnari. Los apodos no son nuestros: rigen en el fuero. Para simplificar, Furnari había dicho: con el DNU sólo se mete el Contencioso y desde febrero. Lavié Pico dice: pueden actuar otros fueros y ahora. Hay un culebrón detrás: Furnari y Lavié Pico se odian a muerte.

También hay enormes intereses. Algunos creen que han desarmado la causa para que la Cámara la vuelva a armar. Los antecedentes dan fe a las sospechas. Hasta el jueves se habían presentado 33 demandas. Negocio asegurado para grandes estudios jurídicos. Habrá que ver qué dice la Cámara y según lo que diga, lo que después diga la Corte. Nada que no se haya visto antes.

Mejor que todos recordemos, como ya había observado el General, que la paciencia es insumo que tiende a agotarse. CGT-CTA también no debieran olvidar que el capítulo laboral del DNU ha sido suspendido, pero no el paro. Entre otros olvidos del kirchnerismo, uno de los que pasa más desapercibido es el nuevo impuesto K, la K por Kicillof: 16 mil millones de dólares a pagar más pronto que tarde al fondo buitre Burford por el negocito YPF-Kirchner-Eskenazi.

Es la consecuencia de una descomunal estafa y la peor muestra de lo que se puede hacer con el Estado. Recordemos: Cristina y Kicillof echaron de YPF a la familia Eskenazi, a la que cuatro años antes le habían regalado la empresa. Kirchner, el dueño real, había muerto. YPF, descapitalizada, andaba a la deriva. A Repsol le pagaron 10 mil millones de dólares por sus acciones, después de jurar que no le darían ni un peso. Por venganza, dejaron afuera a los Eskenazi, que dispararon el juicio que terminó en condena. Y esto sí es algo no visto antes.

¿Cómo está hoy la cosa? Una jueza de Nueva York ordenó garantizarle el pago a Burford. Acciones de YPF y créditos que tiene por cobrar el país por la construcción de Yacyretá. En 15 días vence el plazo que un tribunal le dio a la apelación argentina. Tienen que resolver qué hacer el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y uno de sus segundos, Andrés de la Cruz. Curioso o no tan curioso: de la Cruz hasta ahora pertenecía a Cleary Gottlieb, el estudio histórico del kirchnerismo, contratado con un decreto especial para evitar una licitación.

No sirve aprovechar la bolada de que Milei tuvo su semana caótica, con funcionarios echados o renunciados antes de asumir, su berrinche tuitero a lo Trump, internas para todos los gustos y una purga de generales sin pies ni cabeza: Kirchner hizo la suya para poner un amanuense, Bendini. ¿Para qué la hizo Milei? No sabe/no contesta. El jefe de gabinete Pose dirigió la operación, no el ministro de Defensa Petri. Detrás, un brigadier retirado: Antelo. Pose es ingeniero del ITBA. Derecho, inexperto y cruzado por ideas liberales sin la verborragia de Milei. Pose y Antelo se ganaron un reto de Milei y recularon reincorporando a un puñado de generales. Flojo de estructura, Milei pide funcionarios prestados o deja a los de los K. Cualquiera nota que el gobierno funciona como una orquesta sin partitura. O con varias.

Hay cosas que los DNU pueden voltear, pero hay otras que no las voltea ni Dios. Todos los que creemos saber, sabemos cuáles. Los sindicalistas defienden sus salsas. Los jueces, las suyas. El Contencioso es un fuero muy anguila, escurridizo. Y a los grandes egos no los voltean ni leyes ni decretos ni dnus. Y a la inflación ¿qué, quién?