Milei: «Estoy haciendo el ajuste más grande de la humanidad»

El presidente Javier Milei participó este sábado por videollamada de la presentación del libro de Eduardo Feinmann en Asunción, Paraguay, y habló por primera vez de una posible candidatura a la reelección cuando termine su actual mandato. Durante su participación, el mandatario nacional defendió los recortes que realizó economía. «Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI (Fondo Monetario Internacional). Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando», manifestó, fiel a su crítica constante al sistema político.

Luego expresó: «Recurrentemente, saco temas, planteo discusiones, que no se logran entender en primer momento y después se entiende que estoy hablando de batalla cultural. Si hay alguien comprometido con eso, soy yo«.

El marco del evento fue la presentación de «Diez lecciones para salir de la trampa populista», libro del periodista Eduardo Feinmann, quien detalló que su obra hace referencia a los gobiernos populistas de todo el globo y además recupera las voces de diferentes líderes políticos.

«Estoy acá por cuatro años, podría llegar a estar por ocho años, si la gente lo quisiera. La única forma de que no quede atado esto a una sola persona es con un proceso económico y político, pero también cultural», aseguró Milei, planteando la posibilidad de ser reelecto más allá de que lleva pocos meses en la Casa Rosada.

Luego de referirse al «ajuste más grande de la humanidad», dijo que los sectores del gas, el petróleo y el campo «están saliendo fuerte para arriba» a pesar de la caída de la economía y la recesión que muestran los números de los últimos meses.

Crítico, dijo que no se prestara a engañar a la gente y al «gatopardismo». «A cada paso que damos, encontramos casos de corrupción y cosas aberrantes. La verdad que nuestro objetivo es ir a niveles de libertad económica como el país más libre del mundo, como Irlanda, ese es nuestro norte”, manifestó.

El encuentro también tuvo la participación del presidente paraguayo Santiago Peña, además del ex mandatario Mariano Rajoy y el opositor venezolano Juan Guaidó.

Confiado de que el plan que está ejecutando junto al ministro de Economía, Luis Caputo, puede funcionar e impulsar al país a salir de la crisis, Milei dijo que Argentina puede volver a «ser potencia”.

Luego, volvió a cuestionar a la educación pública: “Hay un conjunto de intelectuales dispuestos a defender ideas retrógradas, algunos por ingenuidad y en parte por el lavado de cerebro que ha hecho la educación pública. En especial, en el caso argentino, la Argentina en educación pública es esos chicos yendo a la picadora de carne. Entran en un sistema donde les lavan el cerebro y les meten las ideas socialistas en la cabeza”.

Y agregó: “Los que están defendiendo los intereses de la casta no solo son los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, los medios ensobrados que defienden intereses espurios, los sindicalistas que no representan a los trabajadores sino sus propios intereses y los intelectuales funcionales”.

Durante la conferencia, Milei se enojó con un periodista paraguayo llamado Jorge Torres, al que le dijo: «Me parece que tu apreciación es absolutamente desafortunada, casi rayando la grosería».

Pero en otro de los cortes que trascendió se lo ve al mandatario sentado frente a su computadora y pidiendo saber quién era el columnista que había hecho un comentario que no le agradó. «Lo que quiero aclarar es que le pido que sea más respetuoso al momento de hacer un planteo de estas características porque ha sido profundamente ofensivo (sic)», se quejó Milei.

«Creo que no me entendió», devolvió el periodista aludido.

Esa frase provocó todavía más enojo al presidente. «No no no no, le pido por favor que no me insulte. Que usted haga referencias inválidas no significa que no lo haya entendido. Usted fue grosero».

