Milei mete una cuña entre Macri y Bullrich; Massa sigue vivo

Carlos Menem explicó ya entrada su presidencia que si revelaba lo que iba a hacer cuando llegara a la Casa Rosada no lo iba a votar nadie. En ese tiempo no existían las PASO, el invento de Kirchner para ahogar a los disidentes, que se han convertido en un anticipo del futuro. Javier Milei ha comenzado a moverse como el futuro presidente. Al contrario del peronismo de Menem, que se autopercibió liberal, Milei no oculta nada, dice todo lo que va a hacer y más, aun las ideas más políticamente incorrectas, con la convicción de que así lo votarán más de los que lo hicieron en las Primarias.

Milei ha provocado un shock que refuerza su candidatura y, siguiendo la sociología electoral, espera que muchos se suban a esa ola triunfante. No ganó la guerra pero sí la primera batalla que puede ser decisiva: canalizar los fragmentos de sectores de la sociedad argentina que han puesto en él su esperanza, aunque la apuesta contenga el riesgo de ser un salto al vacío.

El candidato disruptivo ha hecho de la libertad su lema, aunque rápido le brotan reflejos autoritarios ante cualquier impugnación. E instaló dos conceptos centrales, dolarización y casta. Aplicar la dolarización, aclaró rápido, llevará casi el mismo tiempo de lo que dura un período presidencial, y el sayo de casta le cae a todos aquellos que forman parte o apoyan lo que Milei denigra, sean instituciones, políticos o periodistas. La crisis lo ayuda en el trabajo de parto y sus propuestas de dejar todo en manos del mercado, con un retiro brusco del Estado y recortes draconianos, con reformas profundas, tendrán un costo que Milei se ha encargado de decir que lo pagarán los políticos, un discurso que suena atractivo en medio de la declinación argentina pero que disimula el impacto importante sobre un cuerpo social ya escaldado por otras políticas ineficientes.

Necesita convertirse en una única oferta y para eso ha comenzado la demolición de Juntos por el Cambio. Ha tenido aliados inesperados.

El discurso de Mauricio Macri, inesperado orador central en el desangelado acto en el búnker de Juntos por el Cambio, sobre el cambio de era en el que se deben sumar los votos del libertario a los que obtuvieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que lo acompañaban en el escenario junto a los radicales Morales y Petri. Hay testimonios de que a los cuatro esta afirmación los dejó pasmados. Otros dicen que Lilita se negó a saludarlo esa noche: ayer se bajó de la candidatura, invocando su salud pero enojada con el ex presidente.

Macri ha sido fiel a sí mismo. Nunca se sintió cómodo en esta alianza con la UCR y la Coalición Cívica pero éste no pareció el momento ni el lugar para plantearla. Milei, rápido, le devolvió el gesto: el gobierno macrista fracasó por los radicales y los lilitos, dijo.

Bullrich está, pues, en un desfiladero: debe ahora repensar una estrategia para diferenciarse de Milei, no pelearse abiertamente con su mentor Mauricio y, a la vez, ser lo suficientemente atractiva para atraer todos los votantes de Larreta y a quienes no concurrieron a las PASO. Tamaña tarea. Los primeros sondeos no son positivos.

Su primera decisión es exigir subordinación a esta estrategia para intentar llegar a la segunda vuelta y, a la vez, contener a una franja que, alentada por las palabras de Macri, puede estar decidida a seguir a Milei sin culpas. No tiene mucho tiempo: dos elecciones clave a gobernador se vienen encima – Santa Fe, el 10 de septiembre, y Mendoza, el 24- en las que puede desbancar al peronismo y debe defender el bastión mendocino. En ambas, triunfó Milei en las PASO, pero antes la performance de los libertarios había sido flaca. ¿Qué ocurrirá ahora? El radical Pullaro, que jugó con Larreta, prefiere provincializar la campaña para protegerse y en Mendoza JxC juega un riesgo mayor porque perder esa plaza sería una puñalada en el corazón de la coalición.

Y si se pensaba que la Ciudad estaba asegurada con Jorge Macri, todavía queda un largo camino por recorrer. Jorge M. le ganó apenas a Martín Lousteau, que lo derrotó en la mayoría de las comunas. Sin embargo, es difícil que sea un/a radical quien lo acompañe en la fórmula.

Frente a esto, el oficialismo tiene también que recalcular. Apostaron por Javier Milei para dividir el voto de Juntos por el Cambio y ahora tienen que remar para tratar de recuperar lo perdido, si es que es recuperable. Un gobernador del Norte temía que en su provincia, donde el oficialismo hace y deshace a su antojo, la diferencia que obtuvo Milei aumente más. En la provincia de Buenos Aires, donde el resultado está incierto, los intendentes hicieron su juego de supervivencia.

Sergio Massa tiene la corrida del dólar y la inflación galopante, una mochila de plomo, a pesar de su decisión evidente de meterse en la segunda vuelta, en la que prefieren a Milei antes que a Bullrich. Es evidente, sin embargo, que las condiciones objetivas no favorecen a un candidato que no tiene un gobierno detrás que lo respalde. En el caso de Fernández, piensan cerca del ministro, carece de influencia alguna. Cristina Kirchner, en cambio, serviría para estimular el núcleo duro de un kirchnerismo que comienza a sentir con fuerza un final de ciclo.

La versión sobre su posible renuncia surgió de la propia entraña del kirchnerismo: una operación típica con un vocero acostumbrado a esos enjuagues. Massa la negó con sus metáforas marinas de que era un piloto de tormentas. Habría que pedirle a sus propios tripulantes que dejen de arrojarle granizo.

Optimista, Massa cree que todavía hay tela para cortar en octubre. Las primeras encuestas – si se puede creer en ellas todavía- lo muestra competitivo, aunque debajo de Milei. Espera que los gobernadores, que juegan sus diputados, esta vez lo ayuden.

En este panorama, si todo sigue como lo han determinado las primarias, ya han comenzado a usarse arbitrariamente reminiscencias históricas con intencionalidad manifiesta. ¿Quién hará de Chamberlain? Y, más importante, si es necesario, ¿quién encarnará a Churchill?