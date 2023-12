Milei recibió a los presidentes de Paraguay y de Armenia y al Rey de España

A horas de su asunción, el presidente electo Javier Milei recibió a los jefes de Estado de Paraguay y de Armenia, Santiago Peña y Vahagn Khachaturyan, al rey Felipe VI de España y a representantes de Estados Unidos, que forman parte de las delegaciones extranjeras que llegaron a Buenos Aires para participar mañana de los actos de traspaso de mando.

Los representantes extranjeros participarán este domingo de la ceremonia de asunción en el Congreso Nacional y luego en la jura de los ministros del gabinete en la Casa Rosada, según fuentes de La Libertad Avanza.

El rey Felipe VI de España arribó este sábado acompañado por el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, en un vuelo que aterrizó a las 9:30 en la terminal reservada para privados del aeropuerto internacional de Ezeiza.

Más tarde mantuvo un encuentro con Milei en el Palacio San Martín del que también participó el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la futura canciller Diana Mondino, y parte de su futuro equipo.

«El Rey llega a Buenos Aires para asistir a la toma de posesión del presidente electo de la República de Argentina, Javier Milei», informó la Casa Real española en la plataforma X.

En el aeropuerto, el monarca fue recibido por la embajadora de España, María Jesús Alonso, el director nacional de Ceremonial, Alberto Trueba, y por el enlace diplomático, Mariano Padrós.

En tanto, Peña llegó el viernes a Buenos Aires y este sábado mantuvo un encuentro con el presidente electo en el hotel Libertador ubicado en la avenida Córdoba y Maipú, en el barrio porteño de San Nicolás.

Tras el encuentro, el presidente paraguayo dijo a la prensa que se abre una «nueva etapa» en la relación con Argentina y afirmó que se puso a «disposición» del mandatario electo.

Santiago Peña / Foto: X (ex Twitter).

«Estoy muy entusiasmado. Queremos trabajar de cerca con el gobierno de Milei. Hay una enorme expectativa de lo que puede ser su gestión. El Mercosur, la región y el mundo necesita que Argentina progrese», afirmó.

Además ponderó que «se espera mucho diálogo» en esta nueva etapa y recordó que en el pasado le tocó «trabajar con Mauricio Macri» y conoce «a muchas personas que están volviendo».

Peña también recordó que con el gobierno de Alberto Fernández «el diálogo lastimosamente no era fluido» y quedaron pendientes de resolución temas como la Hidrovía del Río Paraná y la represa de Yacyretá.

En su estadía porteña, Peña mantuvo ayer un encuentro con Mauricio Macri, con quien dialogó sobre «los desafíos económicos y políticos de la región».

También programó una reunión con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, y mantuvo otro con la futura canciller, Diana Mondino.

En su agenda de este sábado, Milei también se reunió con el mandatario de Armenia, Vahagn Khachaturyan, en el Salón Dorado del Palacio San Martín donde conversaron sobre cómo fortalecer las relaciones entre ambas naciones.

Vahagn Khachaturyan y Javier Milei. Foto: Prensa.

«Feliz de haberme reunido con el flamante presidente electo de Argentina y de haber abordado las medidas a tomar para fortalecer nuestras relaciones históricamente cálidas, pavimentando el camino hacia una cooperación más fuerte entre nuestros países amigos», escribió en X Khachaturyan.

Y añadió que desea que ambos trabajen «juntos estrechamente para fortalecer aún más nuestra cooperación».

Foto: Prensa.

El presidente electo, Javier Milei, se reunió con el primer ministro húngaro, quien viajó a Buenos Aires para presenciar los actos de asunción de este domingo y que habló de «una nueva esperanza para América Latina».

«¡Una nueva esperanza para América Latina! Felicité al presidente Javier Milei hoy por su aplastante victoria en las elecciones presidenciales en Argentina. ¡Gracias por la invitación!», escribió Orban en su cuenta oficial de X.

A new hope for Latin America! I congratulated President @JMilei today on his landslide victory at the presidential elections in Argentina. Thank you for the invitation! pic.twitter.com/lFg70mq6aX

En Buenos Aires, Orban también mantuvo antes un encuentro con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra hospedado en un hotel del barrio porteño de Retiro.

«Estamos en Buenos Aires para celebrar el gran triunfo del Presidente Javier Milei. Tuve el placer de reunirme con mi buen amigo, el Presidente Jair Bolsonaro. ¡La derecha está creciendo no sólo en Europa sino en todo el mundo!», escribió el mandatario ultranacionalista en X junto a una foto del encuentro.

En su visita, también mantuvo una «gran charla» con el líder del partido español Vox, Santiago Abascal, acerca de la «preparación para las elecciones europeas del próximo año».

«¡Los vientos de cambio son fuertes en Europa!», añadió en su cuenta.

Orban, que había felicitado a Milei por teléfono tras la victoria del 19 de noviembre en el balotaj

Desde Estados Unidos y recibidos por el embajador Marc Stanley llegaron funcionarios de la administración Biden encabezados por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, quien se reunió con Milei para conversar sobre» las prioridades compartidas entre ambos países en la defensa de los derechos humanos, las inversiones en energía limpia, y la cooperación regional y multilateral», indicó la embajada estadounidense.

Jennifer Granholm / Foto: X (ex Twitter).

En el encuentro, del que también participó Mondino, la secretaria Granholm estuvo acompañada por Carlos Monje, subsecretario de Política de Transportes del Departamento de Transportes; Andrew E. Light, subsecretario de Energía para Asuntos Internacionales, y Juan Sebastián González, asistente especial del Presidente y Director Principal para el Hemisferio Occidental, Consejo de Seguridad Nacional.

Foto: Pepe Mateos.

Los enviados de la Casa Blanca se reunieron con funcionarios designados en las áreas de infraestructura, energía y transporte de Argentina.

El líder del partido español VOX, Santiago Abascal, también asistirá este domingo a la asunción y comentó que mantuvo un «entrañable reencuentro en Buenos Aires con el ya Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei».

«Hermanados de manera irrevocable en la batalla cultural y política por la libertad y contra la ruina izquierdista», escribió el español en su cuenta de X.

Además, confirmaron su viaje a Argentina los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de Ucrania, Volodímir Zelenski , y de Bolivia, Luis Arce Catacora.

La presencia de Zelenski fue confirmada esta tarde por el mandatario ucraniano en su cuenta de la red social X, luego de varias versiones que ponían en duda si finalmente iba a participar por encontrarse su país en guerra.

«En camino a Argentina, me reuní con el Primer Ministro de Cabo Verde. Ulisses Correia e Silva. La primera reunión de líderes en la historia de nuestras relaciones bilaterales», publicó Zelenski.

On my way to Argentina, I met with the Prime Minister of Cabo Verde @UlissesCorreiaa. The first meeting of leaders in the history of our bilateral relations.

Cabo Verde’s voice is one of democracy and support for us in the UN, endorsing resolutions that are crucial for Ukraine.… pic.twitter.com/s1Ggid0hqF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2023