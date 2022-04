Milei respondió al comunicado de Juntos por el Cambio: ‘Tienen un comportamiento fascista”

«No me interesa estar en un espacio que es un fracaso y está construyendo otro fracaso», dijo Milei / Foto: Alfredo Luna.

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, cuestionó el «comportamiento fascista” de Juntos por el Cambio y dijo que no le “interesa estar en un espacio que es un fracaso”, tras el comunicado de este miércoles en el que la coalición opositora rechazó la posibilidad de sumarlo de cara a las elecciones del año próximo, lo que produjo roces internos en el PRO.

“Lo único que se hizo fue poner de manifiesto el comportamiento fascista que tiene Juntos por el Cambio porque básicamente ellos plantean una lógica de falso dilema y se arrogan ser los únicos opositores al kirchnerismo”, dijo Milei en declaraciones a la radio FM Urbana Play.

“No me interesa estar en un espacio que es un fracaso y está construyendo otro fracaso. Entonces, me consideran que soy kirchnerista. Esa es su lógica porque o sos A o sos B, pero puede haber otras alternativas y ellos no la contemplan”, añadió el diputado.

La mesa nacional de referentes de JxC aprobó un «manual de buenas prácticas» que establece que para la eventual incorporación de nuevos partidos debe haber «unanimidad» de todos los integrantes, en lo que fue presentado como un rechazo a la posibilidad de sumar a Milei para las elecciones del año próximo.

“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”, dijo JxC en un comunicado difundido al término del encuentro.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este mediodía en el Instituto Hannah Arendt para debatir los temas urgentes que hacen a la agenda del espacio. pic.twitter.com/oPwH9FrIzs — JxC Juntos por el Cambio (@JxCOficial) April 27, 2022

En respuesta, Milei replicó que se trata de «otro pensamiento de índole fascista y totalitaria de Juntos por el Cambio porque ellos se creen que son los dueños de los votos y de la gente como si los electores fueron autómatas».

«Creen que son propietarios de las personas”, completó.

“Los individuos son libres y tienen capacidad para decidir su voto y nadie es dueño de nadie. Es una lectura totalitaria de Juntos por el Cambio que no quiere que haya competencia electoral y que solamente las ofertas electorales son las que ellos deciden”, apuntó y continuó: “Si uso la misma lógica que ellos, teniendo en cuenta que el mejor de ellos mide la mitad de lo que mido yo, ellos me estarían robando los votos a mí y eso no se me ocurre hacer ni decir”.

“Juntos por el Cambio es parte del problema y no de la solución, por lo que en el fondo lo que están haciendo es una defensa del statu quo”, aseveró Milei, para luego agregar que Juntos por el Cambio “dice que quieren frenar al kirchnerismo, pero les recuerdo que antes del Frente de Todos estuvo (Mauricio) Macri que hizo un gobierno tan malo que los trajo de vuelta”.

“En esa lógica, la realidad es que el fracaso de Macri está relacionado a las políticas que más tienen que ver con la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y las palomitas tibias del Pro, ya sea (Horacio) Rodríguez Larreta o (María Eugenia) Vidal, que son las que impulsan políticas decadentes”, cuestionó.