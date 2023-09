Milei y el CEMA bajan, sube Melconian y la Mediterránea

Es que la herencia de Macri fue tan trágica, que, en el tramo final de su gestión, pronto estuvo de “generalizarse”, el “default selectivo” en que había incurrido en agosto 2019, según la calificadora S&P.

Dos de los más importantes economistas de aquel aquelarre económico; Melconian y Sturzenegger están al frente del programa de la candidata a presidenta (Bullrich) cuya historia también, genera todo tipo de sensaciones o aprensiones entre hombres y mujeres de negocios, y militares. Sus indescifrables antecedentes no ayudan: “De la Tendencia Revolucionaria-brazo político de Montoneros-a presidenta del PRO”.

DELIRIOS DE GRANDEZA

Los delirios de grandeza o megalomanía giran en torno a una creencia delirante donde la persona alberga una idea exagerada de su importancia, capacidades o conocimientos, incluso puede llegar a creer que es Dios. Por tanto, podríamos definirlo como un tipo de delirio asociado al poder (https://www.ivanesalud.com/delirios-de-grandeza ) En la Argentina estuvimos discutiendo si marchábamos o no a una dolarización inmediata de la economía, sin preguntarle a la Fed. Obviamente no existía ninguna probabilidad de transitar una dolarización inmediata, pero ahora ya lo expresaron The Economist y Wall Street: “para la Argentina no hay ni un dólar” (Infobae, 10 de septiembre, 2023).

Macri se fue en 2019 y dejó el país sin crédito internacional, menos de u$s 9.000 millones de reserva netas en el BCRA, u$s 106.000 millones más de stock de deuda pública nominal, y una deficientemente reperfilada deuda defaulteada en agosto 2019; para que se las arregle Alberto Fernández.

Una hipotética dolarización hubiese requerido “dólar a $ 4.200”.

Si con 20% de devaluación del tipo de cambio oficial se dispararon todos los dólares alternativos y los precios, imaginemos lo que podría ocurrir si regresamos al laboratorio del Dr. Frankenstein.

Los impulsores de la dolarización han sido persuadidos y disciplinados por Wall Street. Desde ayer no se les escucha, ni se los ve en los medios hablando del tema. Cambiaron completamente el repertorio. No obstante, no existe “probabilidad cero”, que vuelvan a las andadas en un par de años, postergando el tiempo para repetir 1989-1991.

Patricia Bullrich y Javier Milei no representan, como venden por ahí: una Nueva Organización Económica basada en mercados libres, sin regulaciones ni impuestos, privilegiando la productividad, con un sector público pequeño, modificado y metódico. La propuesta Bullrich-Melconian es “neoliberalismo de prepo”, o “neoliberalismo a palos”, y eso, termina en tragedia como la que lograron en 2001, Bullrich, Sturzenegger y el mediterráneo que decía que “se iba a exportar el sistema financiero”.

SALVAVIDAS DE PLOMO

Lucia tan confusa la organización intelectual de Patricia Bullrich, describiendo lo que explicaba, que tuvieron que llamar al hilarante economista del establishment, para que le saque las castañas del fuego. Últimamente, una especie de Luis Sandrini, que puede hacer reír y llorar a Fantino. Melconian es celebrado en el famoso coloquio y las conferencias empresarias por sus bromas, su lenguaje soez y su extremada simplificación, que hace mucho daño a la capacidad reflexiva. “Melconian les hace creer a todos los empresarios que entendieron”, también les habla de lo que quieren escuchar, “al alcance de todos”.

En cambio, cuando Melconian fue candidato a Senador, Macri fracasó, porque entre la gente de a pie el economista tiene halo de “cachafaz”. No le perdonan que haya hecho juicio en contra de su país, acompañando a los fondos buitres, cobrando mientras ostentaba el cargo de presidente del Banco de la Nación Argentina. El costo político de ese episodio, es más alto que la denuncia televisiva que Jorge Lanata y Maxi Montenegro le hicieron acerca de la deuda externa.

“Maxi Montenegro” escribió muy claro: “Todo final tiene un principio. El candidato a ministro de Economía de Menem, Carlos Melconian, fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, que ideó Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la dictadura. Según consta en los documentos oficiales a los que accedió Página/12, el joven Melconian, como jefe del Departamento de Deuda Externa de la entidad, archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta. El equipo de auditores del Central había detectado autopréstamos, créditos ficticios y otras maniobras dolosas por 6.000 millones de dólares. Sin embargo, esas operaciones cuestionadas fueron registradas como legítimas y cargadas a la deuda pública argentina con la invaluable colaboración del hoy aspirante a ministro menemista”. (11 de mayo, 2003).

REFUERZOS DEL “MEJOR EQUIPO DE LOS ULTIMOS 50 AÑOS

”Vigorizando el equipo, el regreso de Federico Sturzenegger, quien asumió la presidencia del BCRA en 2015, estando procesado por el Megacanje, la operación financiera que en 2001. Sturzenegger, como Melconian, salió eyectado del Gobierno de Macri. En solo 17 meses al frente del BCRA había expandido tanta moneda que había creado otra base monetaria paralela, en pasivos remunerados del BCRA, para perpetrar “la bicicleta financiera”. Dijo que está trabajando de este modo: “Su mensaje de ‘todo o nada’, tan acorde al espíritu del trabajo realizado, es lo que me motivó a prepararlo. Una gran mayoría de los argentinos quiere un cambio profundo, y confío que ese cambio comenzará a realizarse el año que viene”, dijo Sturzenegger sobre Bullrich. (Infobae, 5 de septiembre, 2023)

MILEI Y SUS CONTRADICCIONES Y, ¿EL INADI?

Por el lado de Milei, viene contradiciéndose y apelando al insulto, la descalificación, expresiones cada vez más violentas y soberbias que no pueden pasar por alto los electores que quieren vivir en paz, ni el INADI. Trascendió la semana pasada la viralización de un video en el que se lo escucha utilizar el término “mogólico” como un insulto dirigido al economista Roberto Cachanosky (Infobae, 7 de septiembre, 2023), sin que haya pedido disculpas, hasta el momento.

Por Twitter, en respuesta a los 170 economistas mayoritariamente ortodoxos, citando un libro de la Biblia Católica DHH: (1 MACABEOS 3:19) En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da. “170 economistas fracasados que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación vienen a condenar una solución a la estafa monetaria…, muchos de los firmantes viven de ingresos de fundaciones del exterior y ahorran en dólares, más allá de ser cómplices de la estafa de los políticos y de haber estafado a becarios pesificando sus becas en moneda extranjera ante la devaluación. Repasando la lista me queda claro porqué esquivan el debate ético y moral sobre la existencia del BCRA (robar está mal), más allá de los más que pésimos resultados. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”

El líder autocrático incompetente:

La Dra. May Smith lo llama “el bebe” en la dirección.

Le sobran energías, pero es dominante y voluble; enloquece a todos con sus cambios.

La crítica y el elogio dependen de sus sentimientos del momento.

Desea ser poderoso, pero revela una inseguridad desesperante.

Tiende a crear colaboradores débiles, luego se encoleriza porque ¿nadie es capaz de asumir una responsabilidad?

Cree en la omnipotencia de sus deseos. Cuando da una orden, a menudo olvida el tiempo y trabajo que se necesita para cumplirla.

Acosa a sus subordinados con reclamaciones insistentes y quejumbrosas acerca de si el trabajo ya se ha hecho.

Carece de escrúpulos, miente, acomoda la verdad, fanfarronea o adopta cualquier medida que considere le sea útil para alcanzar sus fines.

Tiende a tener actitudes evasivas cada vez que un conflicto lo apremia.

Intenta equilibrios imposibles y apela al “efecto anestesia” del paso del tiempo.

Le aterra tener que pagar costos, pero antes o después la realidad se encargara de cobrárselos. (Liderazgo contundente, Pablo Tigani, 2009, Ed. Dunken)

Milei y Bullrich no tienen las características de lideres, a quienes se les pueda preguntar hacia dónde tenemos que ir. Ya han cambiado muchas veces de rumbo en sus propuestas. Sin atender los problemas del 40% de los habitantes del país (pobreza), ningún programa de laboratorio Dr. Frankenstein puede ser viable por más de 6 meses, aunque Melconian llore lágrimas de cocodrilo, por tener que tirar el plan a la basura.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros