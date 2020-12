Miles de camioneros continúan atrapados en Reino Unido y temen no poder llegar a sus casas en Nochebuena

Los días pasan y los camioneros atrapados en el Reino Unido temen no poder llegar a sus casas esta Nochebuena. Se mantiene en vigor el cierre de fronteras en Francia para evitar que entre la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido. Los transportistas viven dentro de sus camiones, con cada vez menos comida y agua. La Unión Europea pide a los gobiernos que no adopten medidas tan drásticas y que no vayan tan lejos, como cortar el tráfico de mercancías.





