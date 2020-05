Miles de personas se manifiestan en ciudades de Alemania contra las restricciones por el coronavirus

Miles de personas han salido este sábado a las calles de ciudades alemanas como Múnich, Berlín o Stuttgart para protestar contra las restricciones que ha impuesto el Gobierno alemán para atajar el avance del coronavirus. Además, lo han hecho descuidando la distancia de seguridad impuesta.

En las marchas, que son marginales porque la canciller Angela Merkel cuenta con un gran apoyo popular, han coincidido militantes de extrema derecha, de extrema izquierda y seguidores de teorías conspiranoicas, como los antivacunas.

En Múnich la policía ha explicado que los organizadores habían presentado una solicitud para manifestarse pero solo para 80 personas. No obstante, las fuerzas de seguridad han optado por no disolver la protesta ya que todos los participantes se estaban comportando de manera pacífica.

En Berlín, no obstante, la cosa se ha complicado más. La policía ha recordado a través de Twitter que esas manifestaciones no están permitidas y ha señalado que han lanzado botellas. “Muchas de las personas no entran en razón y permanecen en el lugar, algunos han escalado la fuente de la amistad de los pueblos y lanzan botellas desde la multitud a nuestros colegas”, han denunciado las fuerzas de seguridad al aludir a una concentración en las inmediaciones de la plaza Alexanderplatz.

Agentes de policía detienen a un manifestante que protestaba en Berllín contra las restricciones impuestas por el Gobierno alemán debido a la pandemia del coronavirus. EFE

Ya esta mañana la policía se ha visto obligada a realizar varias detenciones durante una manifestaciones ante el edificio del Reichstag a la que se sumaron más de cincuenta personas para protestar contra las medidas restrictivas introducidas para lidiar con la pandemia. Los agentes tomaron los datos personales de los manifestantes que no cumplieron las normas de higiene y distanciamiento y por no abandonaron el lugar a pesar de las órdenes de la policía.