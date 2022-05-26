[正規品] ラギオール アン オブラック バッファロー【ソムリエナイフ】
商品の説明
ラギオールナイフの定番であるバッファロー。1本1本異なる個性をお楽しみください。
基本情報
|商品名
|[正規品] ラギオール アン オブラック バッファロー【ソムリエナイフ】
|型番
|ﾗｷﾞｵｰﾙ･ENAﾊﾞｯﾌｧﾛｰ
|メーカー
|ラギオール アン オブラック｜LAGUIOLE EN AUBRAC
|商品コード
|8056716
商品の特徴ラギオールナイフの定番であるバッファロー。1本1本異なる個性をお楽しみください。
徹底的にハンドメイドにこだわり、ラギオール村の伝統のままに素材の切り出しから加工・組み立てまでを一人の職人が責任をもって仕上げます。ソムリエナイフの場合、その工程は216工程にものぼり、職人に求められる技術力と1本のナイフに込められる愛情は、流れ作業で大量生産されるナイフとは比べ物になりません。
【注意事項】※必ずご一読ください。
■『ラギオール アン オブラック』の製品は、希少な動物や自然素材を使用し、手作りで製作しております。
１つ１つ柄や模様、色調が異なりますが、製品の貴重な個性としてお楽しみ下さい。26400円[正規品] ラギオール アン オブラック バッファロー【ソムリエナイフ】お酒・飲料・食品ギフトお酒グッズラギオール・アン・オブラック ソムリエナイフ - キッチン/食器
正規品] ラギオール アン オブラック バッファロー【ソムリエナイフ
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