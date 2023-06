Miles de trabajadores hicieron otra marcha de antorchas y denunciaron a Morales en Jujuy

Miles de trabajadores reeditaron multitudinaria marcha de antorchas y denunciaron a Morales en Jujuy VER VIDEO

Una multitudinaria marcha encabezada por docentes jujeños, quienes portaron antorchas en la noche de este jueves, se reeditó en la capital provincial y otras localidades del territorio en el marco de protestas por aumentos salariales y en contra de la reforma parcial de la Constitución local, en una jornada en la que denunciaron penalmente a Gerardo Morales.

Los educadores y educadoras se convocaron poco antes de las 20 en las afueras de las sedes de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y el Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), ambas ubicadas en pleno centro de San Salvador de Jujuy.

Desde allí se movilizaron hasta la Gobernación, entonando en todo momento canciones en ritmo de pin pin (baile tradicional norteño) y carnavalitos con letras de repudio a Morales, como también expresándose por aumento de sus haberes y en contra de la reforma de la Carta Magna.

Foto: Edgardo Valera.

La manifestación se desarrolló en el mismo momento en el que los convencionales constituyentes aprobaban de manera general el texto de la reforma constitucional mientras se aprestaban a suscribir los cambios de la Carta Magna jujeña de manera definitiva.

Los reclamos y movilizaciones se replicaron en La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro, Libertador San Martín, además del denominado Malón de la Paz integrado por comuneros indígenas que avanzan desde distritos puneños para sumarse el viernes a un paro general.

La marcha de esta noche se presentó como la previa al paro general de trabajadores previsto para este viernes que consiguió el apoyo de azucareros de los diferentes ingenios como también de los mineros de los emprendimientos que se explotan en la provincia.

«Tu amenaza me fortalece para seguir luchando. Tu amenaza me invitó y en la calle yo me quedo. Con orgullo soy docente, y si estoy en la calle luchando es por una causa justa», esbozaba en su poesía un docente jujeño.

Foto: Edgardo Valera.

Antes de la masiva marcha, los integrantes del Cedems presentaron ante la Justicia federal una denuncia contra Morales por sus expresiones del pasado lunes con las cuales cargó contra el sindicato de profesores y profesoras del nivel medio y superior.

La misiva presentada ante Ministerio Fiscal Federal indica que Morales «formuló expresiones en las que incita al odio y a la persecución por razones políticas a quienes integran el gremio Cedems; ya que por un lado señaló que el gremio estaba tomado por sectores políticos para luego acusarlos de violentos, a los que iba a combatir».

«Esta incitación al odio y a la persecución, y la discriminación a este gremio, resulta extremadamente grave por tratarse quien comete dicha conducta delictiva: el gobernador, jefe máximo de la policía provincial», completaron.

#Urgente

Desde Jujuy: Morales impide el paso de los gremios docentes con una formación de policías. Los maestros gritan: «Somos docentes, no somos delincuentes». Sucede en la Legislatura y en contra de los sindicatos movilizados, Morales aprobó la reforma constitucional. pic.twitter.com/geHwRlzNUf — Juan Alonso (@jotaalonso) June 16, 2023

En ese sentido apuntaron además a «las autoridades administrativas ministeriales en el marco de las cuales los/as integrantes del Cedems desarrollan sus trabajos como docentes».

La denuncia también plantea que Morales, «se excede en sus funciones, con estas declaraciones, y con el decreto 8464, que debió derogar por el repudio generalizado, seguimos sosteniendo que nuestra lucha es justa, que sobran razones, y que la misma seguirá siendo ejercida».

Foto: Edgardo Valera.

En ese marco de «libertades democráticas que el pueblo ha conquistado», solicitaron al gobernador, «cesar en sus conductas ilegales violatorias de la Ley Antidiscriminación (23592)» .

En relación a la nombrada legislación recordaron la pena por tal acusación es de un mes a tres años de prisión a quienes incurran «por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas».

Los docentes se expresaron desde un primer momento en contra de la reforma parcial de la Constitución provincial bajo el lema «Arriba los salarios, abajo la Reforma».

Los manifestantes permanecían en las afueras de la Legislatura, que estaba vallada y con un fuerte operativo de seguridad en un clima de tensión permanente.

«Creemos que esta unidad colectiva es el modo para ser escuchados, ejerciendo nuestro derecho a huelga. Estamos acompañados de otros gremios estatales y del sector privado en esta lucha por salarios justos», indicó a Télam la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa.

Foto: Edgardo Valera.

Los gremios de la educación -con otros sindicatos de la Intergremial que también reclaman reapertura de paritarias y aumentos- realizarán mañana un paro general y una marcha provincial.

«A las amenazas hemos respondido con organización de los trabajadores y si nos descuentan haremos ollas populares», advirtió Sosa sobre los dichos de Morales, que anunció que descontaría los días de huelga -desde ayer- al no levantarse las medidas de fuerza.

Sosa recordó que esta situación ya «ha pasado en los primeros años de gestión» de Morales «en el 2015» y recordó que «después empezaron a implementar el (concepto salarial) presentismo creyendo que con eso iban a congelar la posibilidad de protestas en las calles y en las plazas».

Sobre la reforma constitucional afirmó que «es un proyecto de características autoritarias y violatorias de derechos».

Foto: Edgardo Valera.

La dirigencia del Cedems teme que el artículo 67 pueda ser modificado «para derribar el Estatuto Docente sin considerar los derechos que el Estado reconoce y asegura» a los maestros «en cuanto a su carrera profesional». Por lo tanto, piden que este artículo se garantice «sin mover una coma».

La semana pasada los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial del Gobierno realizada en la mesa técnica y renovaron el reclamo por «sueldos dignos», equivalentes al valor de la canasta básica.

El viernes último, el Gobierno jujeño propuso un salario inicial de $179.000; la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia; el aumento del adicional no remunerativo bonificable; el otorgamiento de un suplemento no remunerativo no bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad y descartar el descuento de los días de paro.