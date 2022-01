Miles marcharon por Europa en contra de la vacunación obligatoria

Miles de personas salieron este sábado a las calles en varias ciudades alemanas y austríacas para protestar contra la vacunación obligatoria y las medidas impuestas por el coronavirus, mientras que otra manifestación antivacunas tendrá lugar mañana en la capital de Bélgica.

Unas 4.500 personas se congregaron esta tarde en la ciudad de Freiburgo, en el suroeste de Alemania, en rechazo a la propuesta de vacunación obligatoria, según datos de la Policía, mientras que los organizadores esperaban unos 7.000 manifestantes.

La protesta se desarrolló sin incidentes, pese a que un grupo de personas ha intentado bloquearla con bicicletas.

Massive protests against vaccine passes and the COVID police state continue in towns and cities all across Germany. Frankfurt today.pic.twitter.com/isVbvI3U3L

— Michael P Senger (@MichaelPSenger) January 29, 2022