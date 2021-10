Militante de La Cámpora pidió enfrentar a «medios hegemónicos que meten mierda en la cabeza» de la gente

Julián Álvarez en el acto de La Cámpora.

El sábado Máximo Kirchner, diputado nacional por el Frente de Todos, y referente de La Cámpora fue principal orador en un acto que se llevó a cabo en el sábado en Lanús, para homenajear a su padre, Néstor Kirchner, ex presidente de la Nación. Allí, Máximo Kirchner, afirmó que los militantes del espacio están «dispuestos a ir para adelante», y pidió al presidente Alberto Fernández y al gobernador bonaerense que «chiflen» si porque «la militancia está lista».

«Señor Presidente, señor gobernador, si tienen alguna duda si estamos dispuestos a ir para adelante, chiflen que nosotros estamos«, resaltó Kirchner.

Entre tanto, también destacó que «la mano viene difícil, muy».

Sin embargo, eso no fue todo y Máximo Kirchner no fue el único orador. Julián Álvarez, ex secretario de Justicia del segundo gobierno de Cristina Kirchner y candidato a concejal en Lanús en las Elecciones 2021, también habló en el acto y llamó a “combatir al poder real”.

De todos modos, luego hubo pasajes más fuertes en su discurso, en el que llegó a decir: “Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los formadores de precios que se meten con el plato de comida de nuestros hijos. Vamos a recuperar la dignidad de los argentinos si nos enfrentamos a los medios hegemónicos que le meten mierda en la cabeza a los argentinos y a las argentinas”.

Finalmente dijo Álvarez: “Compañeros, vamos a recuperar la identidad y la dignidad de los argentinos si ponemos lo que hay que poner con la casta judicial. que no permite medidas para distribuir los ingresos; si nos plantamos frente al Fondo Monetario Internacional y le decimos que no estamos dispuestos a pagar la deuda que se usó para financiar la campaña de Mauricio Macri”.





Noticias relacionadas