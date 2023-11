Millonarios británicos le pidieron al Gobierno gravámenes más altos para su riqueza

Una coalición de millonarios que aboga por una mayor inversión en el Reino Unido envió mensajes al Tesoro y al Banco de Inglaterra (BoE) instando al Gobierno a implementar un impuesto del 2% sobre fortunas superiores a 10 millones de libras para financiar parte de la salud pública del país en vez de recortar impuestos a los más ricos.

«Estimado @Jeremy_Hunt. Nuestro sistema fiscal debería ser justo. La Declaración de Otoño debería aumentar los impuestos a nosotros, los súper ricos. Lo queremos. El público lo quiere. Nuestro país lo necesita. Gravar nuestra riqueza e invertir en una Gran Bretaña más fuerte y sostenible. Es lo más patriótico que se puede hacer», dice el mensaje en la red social X.

Se trata de Patriotic Millionaires UK, que argumenta que esta medida generaría 22 mil millones de libras anuales, una cifra que podría financiar a más de 600.000 enfermeras, superando las tres cuartas partes de la fuerza laboral de enfermería del Reino Unido.

Dear @Jeremy_Hunt. Our tax system should be fair. The Autumn Statement should raise taxes on us, the super rich. We want it. The public wants it. Our country needs it. Tax our wealth and invest in a stronger, more sustainable Britain. It’s the patriotic thing to do. pic.twitter.com/bPeYQofBQB

