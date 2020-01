Millones de belleza

Las relaciones entre la pintura es una curiosa alianza entre el arte y millonarios interesados por sobre todo en crear yacimientos de dinero y bautizarlo con prestigio. No es algo nuevo. Que sería del Renacimiento sin los poderosos de entonces, incluyendo las pródigas inversiones de la Iglesia. Hoy, ser coleccionista implica mucho dinero, vanidad, difusión pública y –a veces- compromiso por la belleza. Desde ya hay excepciones.

Entre los mercados reluce Christie´s, la mayor vendedora con u$s US 6000 millones en ventas. Lo sigue Sotheby`s, muy activa en China con ventas de unos US 1000 millones.

Christie’s tuvo gran éxito con ventas de las colecciones del cantante George Michae, sobre todo con una obra impresionista de Paul Signac en US 26 millones.

Otra venta increíble un alfombra Savadifen en u$s 5 millones, siete veces más de lo estimado. Fue hecha en Irán en el siglo XVII para el Rey de Polonia con hilos de oro y plata Nunca estuvo en el piso sino colgado como un tapiz.

Varias pintura de la colección de S.I Newhouse, se vendieron en grandes precios y la más valiosa fue la naturaleza muerta pintada en Aix en Provence por el genial Paul Cézanne cuando contaba 50 años, se pagaron por ella u$s 59 millones y su base era la mitad.

En Nueva York, en remate de arte africano, se vendió una máscara del Congo en u$s 4,2 millones y 91 millones por el conejo de Jeff Koons: son 90 cm de alto, realizado en acero pulido, y estimado en 40 millones.

En Hong Kong vendieron una enorme obra del artista chino Zao wou-Ki realizada en Paris en 1988, en u$s 25 millones. En Paris otro récord con una pintura de Nicolas de Stael: un partido de futbol por 22 millones de dólares.

Al margen: estos precios señalan la depreciación del papel moneda…el arte es mejor negocio. Y un terremoto de belleza.