Millones de británicos comenzaron a recibir ayudas económicas para enfrentar la inflación

Millones de británicos comenzaron nuevamente a recibir desde este martes un pago de 324 libras esterlinas (371 dólares), como parte de una ayuda para los más vulnerables, en medio de la crisis del costo de vida.

Los pagos constituyen la segunda parte de un monto de 650 libras esterlinas (744,3 dólares) que se paga a las personas que reciben beneficios como el Crédito Universal, subsidios por búsqueda de empleo, apoyo de ingreso o pensiones, entre otros.

El paquete de apoyo del Gobierno también incluye un descuento de 400 libras (458 dólares) en las facturas de energía de todos los hogares desde ahora hasta marzo.

A su vez, más de ocho millones de jubilados recibirán durante el invierno un suplemento de 300 libras para los gastos de calefacción.

Con la inflación y las facturas del gas y la electricidad subiendo, el Reino Unido experimentó la mayor caída en el salario real desde 1977.

El índice de precios al consumidor en septiembre fue de 10,1% interanual, frente al 9,9% en agosto, por lo que se mantiene en el nivel más alto en 40 años, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Estas cifras se suman a las dificultades que generó el frustrado paquete económico del Gobierno de la exprimera ministra Liz Truss, que inquietó a los mercados y que la obligó a dimitir.

La semana pasada, el Banco de Inglaterra (BoE) elevó la tasa de interés del 2,25% al 3%, el mayor aumento en 33 años, en un intento por controlar la inflación, en un contexto de recesión que podría prolongarse hasta 2024, según advirtió la entidad.

The second #CostOfLivingPayment is being paid from today to people on certain benefits

1.6 million people are receiving their payment today with more on the way tomorrow

To find out more visit https://t.co/cWKG3JFbHz#HelpForHouseholds pic.twitter.com/LkElZccuH7

— Department for Work and Pensions (@DWPgovuk) November 8, 2022