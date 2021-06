Millones de dosis de la vacuna de J&J serán descartadas tras un error técnico – Télam

Pruebas revelaron que se haban desperdiciado 15 millones de dosis de ese inmunizante en la planta de Baltimore.



Estados Unidos deber descartar “varios lotes” de la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus fabricados hace semanas en una planta de Baltimore debido a un error tcnico que los volvi inutilizables, revelaron hoy funcionarios de salud.

Segn el diario The New York Times, esta decisin del ente regulador estadounidense afectara a unas 60 millones de dosis.

En marzo, las pruebas de control revelaron que se haban desperdiciado 15 millones de dosis de ese mismo inmunizante en la planta de Baltimore administrada por la empresa asociada Emergent BioSolutions.

Adems de la vacuna de “J&J”, all tambin se fabric la anglosueca de AstraZeneca.

Productos que entraban en la composicin de la segunda se mezclaron por error con la primera, provocando la contaminacin de esas 15 millones de dosis y hacindolas inutilizables.

Nunca salieron de la fbrica para ser distribuidas, aseguraron las autoridades en ese momento.

Productos que entraban en la composicin de la segunda se mezclaron por error con la primera, provocando la contaminacin de esas 15 millones de dosis y hacindolas inutilizables.”

Luego, la Agencia Estadounidense de Medicamentos (FDA) envi expertos al sitio para realizar una inspeccin de las instalaciones y del resto de las dosis producidas.

El ente regulador finalmente dio luz verde a “dos lotes” de vacunas de Johnson & Johnson fabricados en la planta, que se pueden utilizar “en Estados Unidos o exportar”.

Esto equivale a 10 millones de dosis, dijo a la agencia de noticias AFP una fuente cercana al caso, que precis que “la FDA determin que no se pueden usar varios otros lotes”.

Al menos 60 millones de dosis del frmaco de AstraZeneca producidos en Baltimore esperan la aprobacin de la FDA

Al menos 60 millones de dosis del cuestionado frmaco de AstraZeneca producidos en la misma planta esperan a su vez la aprobacin de la FDA para ser exportados ya que el Gobierno dijo que no sern utilizados en la campaa de inmunizacin nacional porque tienen suficientes vacunas para toda la poblacin.

El Gobierno de Joe Biden prometi entregar esos inoculantes a pases de ingresos medios y bajos, aunque como an no tiene la aprobacin de la FDA no sern parte de la primera donacin internacional de 25 millones de dosis, la mayora al dispositivo Covax, que busca junto a la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) una distribucin equitativa de inyecciones.

No est claro si llegarn a ser parte de las 80 millones de dosis totales que prometi donar a lo largo del mes.