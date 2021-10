Milman sobre reclamo de Carreras por conflicto mapuche: «Poco cabe esperar de un Gobierno que avala delincuentes»

Milman sobre el conflicto mapuche en el sur.

Gerardo Milman, ex Secretario de Gestión Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicó un tuit donde cita las últimas declaraciones de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, subrayó que el conflicto con grupos mapuches «es serio» porque «intentan socavar el orden constitucional» y reclamó que tome intervención la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para priorizar «sobre todo la investigación».

«Poco cabe esperar de un gobierno que no sólo avala explícitamente delincuentes, sino que financia a estos grupos violentos a través del INAI y facilita el asesoramiento de ex líderes Montoneros a la RAM», escribió.

«El gran debate creo que ha sido lograr que se comprenda la envergadura del problema para que podamos abordarlo antes de que sea un problema inabordable», sostuvo la mandataria patagónica.

En declaraciones radiales, Carreras recordó que llevan «muchos años de hechos aislados, que venían ocurriendo fundamentalmente en objetivos federales, donde el accionar de los gobiernos de distinto signo político ha fluctuado entre un extremo de reprimir a otro extremo de dejar hacer o apoyar».

Esta semana un voraz incendio destruyó las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón de la localidad rionegrina de El Bolsón y medios locales señalaron que en los alrededores del lugar se encontraron panfletos que apuntaban a un empresario de la zona, al intendente Bruno Pogliano y a la gobernadora Arabela Carreras.

«Beneton. Lewis. Arabela. Pogliano el agua y la tierra no se venden, se defienden», señalaban los mencionados folletos anónimos realizados con letras recortadas de diarios y revistas, mientras que fuentes policiales indicaron que se hallaron dos bidones con combustible, reportó el diario Río Negro.





