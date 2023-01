Ministros de Exteriores árabes piden a la ONU medidas contra Israel

El Comité Ministerial Árabe, presidido por el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, exigió este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas «efectivas» para obligar a Israel a rebajar las tensiones en la región tras la visita del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, a la Explanada de las Mezquitas.

Los miembros del comité, del que forman parte los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Arabia Saudita, Qatar, Egipto y Marruecos, así como la Autoridad Nacional Palestina (ANP), condenaron «el allanamiento del ministro israelí a Al Aqsa», y tildaron la visita del líder del partido de ultraderecha Otsmá Yehudit de «provocación».

La acción de Israel constituye «una violación inaceptable del Derecho Internacional y del ‘statu quo’ histórico y legal en Jerusalén, así como de sus lugares sagrados«, agregaron los integrantes del comité en un comunicado conjunto.

Spoke with #Turkish FM @MevlutCavusoglu on the illegal intrusion of an Israeli minister into Al Aqsa mosque. We condemn the intrusion as a dangerous escalation, violation of Int’l law & SQ. We stress Israel must respect SQ at Holy Sites. We’ll continue coordination. https://t.co/Vr0seZwWhK

