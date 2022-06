Minucci: “Las empresas eléctricas son las primeras evasoras, no invirtieron y el sistema energético está abandonado”

Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), criticó el nuevo aumento en los servicios y la política del gobierno nacional para combatir la inflación. Además, denunció la nula inversión por parte de las actuales concesionarias.

“El aumento no es por producción, sino por la decisión del gobierno con el FMI. Para bajar subsidios suben tarifas y estas no van a las distribuidoras sino a las generadoras”, explicó Minucci en diálogo con AM 530 Somos Radio.

“En un país donde los salarios no alcanzan, donde la inflación es tremenda, al sacar subsidios de los servicios públicos, siguen escalando en la inflación que recibimos diariamente en casa”, agregó el dirigente y definió: “El servicio es un multiplicador de la inflación”.

Respecto al proyecto que contempla la quita de subsidios según la capacidad de ingresos, el referente gremial sostuvo que “la segmentación se paró, no sabemos la causa o si es por la presión de los que tienen plata”.

El titular de APSSE no dudó en señalar la falta de inversión por parte de las empresas, que en los últimos 4 años llegaron a acumular casi un 4 mil por ciento de aumento. “Las empresas eléctricas están en los primeros lugares en la lista de evasión del Banco Central. No cumplieron el compromiso de inversión”, destacó.

Como consecuencia de la dependencia del Ministerio de Economía, Minucci manifestó que la Secretaría de Energía “perdió autonomía” y el “sistema de energético está abandonado sin ninguna inversión”, salvo la del gas que es “a futuro”.

Por último, sentenció que “se sigue trabajando sobre el bolsillo del ciudadano los problemas que generan los gobiernos de turno” y que “son intereses económicos muy fuertes los que están manejando la Argentina”.