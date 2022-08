Minucci, sobre tarifas: “No tienen que revisar la medida, tienen que bajarla”

El secretario general de la Asociacion Del Personal Superior de Empresas de Energia (ASPEE), Carlos Minucci, se mostró disconforme con las recientes medidas anunciadas, el esquema de segmentación y el inminente aumento de tarifas.

Con la llegada de Federico Bernal, un funcionario cercano al entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Sergio Massa, a la Subsecretaría de Energía, manifestó a que “me da la sensación que van por la cabeza de Federico Basualdo (actual titular), quien supo frenar los tarifazos de Guzmán”.

“Esto terminaba en un tarifazo”, sentenció Minucci en diálogo con AM 750. “Están buscando a través de las tarifas volver a llenar de plata el Banco Central, pero me da la sensación que están estafando al pueblo”, declaró el titular de ASPEE. Y agregó: “los subsidios no van a las distribuidoras sino a la generadoras, que ya acumularon un 3900% de aumento”.

El dirigente gremial remarcó que Massa anunció que sostendrá la segmentación para ir bajando subsidios, tal como lo pidió el Fondo Monetario Internacional, pero “como los números no cierran, agregan que toda familia que supere los 400 kilowatts de consumo mensual, perderá el subsidio”.

En ese sentido, Minucci no dudó en señalar que “es un tarifazo tremendo” y que esto “sigue en gas y agua”. Además, advirtió que no se conoce la tarifa plena que llegaría en agosto, lo cual no ayudará en la lucha contra la inflación.

“Nosotros como sindicato hemos defendido a las empresas y al usuario, pero en agosto vamos a tener gente que se le va a agarrar con nosotros”, declaró el gremialista. “No tienen que revisar la medida, tienen que bajarla”, concluyó.

Por último, Minucci sostuvo que se debe “quitar el subsidio a las empresas que no invierten” y que se “está usando la guerra de excusa para hacer el tarifazo y poder pagarle al Fondo”.