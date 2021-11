MINUJIN FOR EXPORT | 7 miradas

El Museo de Arte Moderno de Nueva York compró en el 2019 la videoinstalación realizada por Marta Minujin “inspirada en el comportamiento social y su relación con los medios. “ Desde muy joven la Minujín se enamoró de Nueva York. Fue un amor recíproco.

“¿Qué rol prefiere: participante o líder?” Esa era una de las preguntas del cuestionario escrito a máquina, publicado el 7 de mayo de 1968 en periódicos como The New York Times, The Wall Street Journal y The Village Voice. Era una convocatoria de Marta Minujín para participar de Minucode, videoinstalación basada en cuatro encuentros con personalidades del arte, la moda, la política y la economía. Medio siglo después se exhibirá con sala propia en la sede del Moma de Manhattan, como parte del nuevo montaje de su colección.

“La obra era la gente. En este sentido, Minucode fue una obra social, y también una de las más objetivas y conceptuales de mi carrera. No tiene la locura de las otras de esos años”, dice Minujín. La inspiró Marshall McLuhan que entonces investigaba en Nueva York, el tema de las comunicaciones, en contacto con Roy Lichtenstein, Andy Warhol y George Segal. Marta ya cumplió 78 años pero luce pimpante y juvenil.”.

“Estoy muy contenta porque el MoMA en los ‘60 era como mi casa. Iba todos los días a encontrarme con amigos” dice. Críticos y curadores más solemnes y aburridos dicen que en esta obra se “cuestionan códigos sociales profundamente arraigados”. Puede ser. Lo cierto es que la Minujin es una artista internacional, que sacude con sus creaciones tanto a Buenos Aires y Nueva York. Y hasta logra con sus travesuras, despejar el fantasma de la peste.