Minuto a minuto: Bullrich supervisa el operativo policial de la marcha de la CGT

La CGT marcha al Palacio de Tribunales para pedir por la derogación del DNU de desregulación económica anunciado por Javier Milei, el plan de acción se decidió tras la reunión que mantuvieron los principales representantes sindicales con legisladores de Unión Por la Patria y la cancelación de un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

12:38 Daer: «Tenemos que voltear el DNU»

«Lo que hay que hacer es voltear el DNU. En la política, en la justicia y en la calle. La ansiedad nos consume a todos, hay que ser inteligentes para voltear el DNU porque si corre cambia nuestro país para siempre», planteó al llegar a la movilización el cotitular de la CGT, Héctor Daer.

«Lo del seguro lo hacemos siempre, porque se te cae alguien del palco y tenemos un problema», lanzó el dirigente sindical tras la publicación de Bullrich sobre el supuesto pedido de autorización inédito.

12:33 La Justicia rechazó una cautelar pedida por la CGT

El juez nacional del Trabajo, José Ignacio Ramonet, rechazó este miércoles la cautelar presentada por la CGT para que se suspenda el DNU 70/2023.

«Teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente, no encuentro que se den razones ‘graves y objetivamente impostergables’ que habiliten el dictado de una medida cautelar ‘interina’, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia», planteó en una sentencia a la que accedió PERFIL.

«Lo expuesto no significa sentar posición acerca de la validez constitucional del decreto cuestionado en general, y de las regulaciones laborales que contiene en particular, sino solamente sostener que, a criterio del suscripto, no se dan las condiciones para el dictado de una medida como la solicitada con carácter interino», escribió el juez.

12:10 Bullrich supervisa la marcha de la CGT

Desde el Ministerio de Seguridad difundieron una foto de la ministra Patricia Bullrich junto a su par porteño Waldo Wolff desde el Comando Unificado de Seguridad, ubicado en la sede de la Policía Federal.

Patricia Bullrich monitorea la marcha de la CGT en la zona de Tribunales.

Además de las autoridades de las fuerzas policiales está presente el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz.

Al igual que como ocurrió la semana pasada durante la movilización de las organizaciones de izquierda en conmemoración de las víctimas de la represión del 2001, la ministra llegó hasta el Comando para verificar cómo transcurre la movilización cegetista.

11:50 José Luis Lingieri: «La CGT siempre pide autorización»

El secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, cuestionó este miércoles la decisión de Bullrich de informar como inédito el pedido de autorización de la central obrera. «En cualquier acto público se hace», manifestó.

«Si el presidente tiene las facultades, puede llamar a un plebiscito y el pueblo se expedirá. Es coherente con su posición de campaña. Este DNU sin consulta, sin hablar, porque hay temas que por ahí podemos compartir, pero acá no nos llamaron», manifestó.

Por otra parte, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, dijo que «todo el capítulo de las condiciones laborales va en contra de los derechos, no guarda el respeto al valor constitucional».

«Creo que el diálogo es algo que reclamamos. Una mesa tripartita, tenemos ejemplos de otros países con ajustes severos, donde lo primero que se constituyó fue una mesa entre el sector inversor, la confederación del trabajo y los trabajadores. Estas medidas necesitan una mesa tripartita para analizarlas», lanzó.

11:28 «Venimos a continuar nuestro trabajo», dijo Wolff

Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, dijo que «venimos a continuar con nuestro trabajo, a tratar de tener una jornada tranquila donde quienes quieran manifestarse lo hagan en orden y quienes quieran circular también lo puedan hacer».

Fue una breve declaración al llegar al Comando Unificado de Seguridad con sede en la Policía Federal, a donde llegó junto con el secretario de Seguridad, Diego Kravetz.

Una de las expectativas de la jornada tiene que ver con qué pasará con el protocolo «antipiquetes» de la ministra Bullrich. Por el momento, las inmediaciones al Palacio de Justicia como la calle Talcahuano o la calle Libertad permanecen cortadas.

11:00 Gendarmería retuvo un micro con delegaciones de Jujuy

El dirigente gremial Carlos «Perro» Santillán denunció este martes en Radio 10 que la Gendarmería retuvo un micro en el que viajaban integrantes del Sindicato de Municipales de Jujuy. «No se que está pasando, están haciendo una cagada al secuestrarnos. ¿Qué le pasa a Bullrich?», lanzó.

«Veníamos a manifestar y nos volvíamos. Que vean cuanta guita traen mis compañeros y compañeras. No tenemos para comprar un café a 2 mil mangos que quisimos comprar», manifestó.

La retención ocurrió en un puesto de Gentarmería a la altura de la localidad bonaerense de Zárate.

Cómo será la marcha de la CGT

La Confederación General del Trabajo convocó a movilizar a partir de las 11 de la mañana, para repudiar el decreto de necesidad y urgencia. Medida a la que se plegarán ATE, CTA y el Polo Obrero.

En el ala dialoguista del triunvirato sindical argumentaron que la reforma laboral que pretende Milei no abarcaba derechos adquiridos, sin embargo, pegó de lleno el modelo vigente. Puntualmente, en los aportes que realizan los afiliados y no afiliados (cuotas solidarias).

Marcha de la CGT a Tribunales

En la antesala de la marcha que realizará la Confederación General del Trabajo (CGT) frente al Palacio de Tribunales, el Gobierno volverá a colocar el foco en el cumplimiento estricto del protocolo antipiquetes, «estrenado» la semana pasada en el marco de la movilización del 20 de diciembre.

Las autoridades del ministerio de Seguridad difundieron un comunicado (titulado «Cambio de era: la CGT pidió autorización para la realización de un acto») en el cual calificaron como un hecho «histórico» el pedido de autorización de la central obrera para manifestarse este miércoles en Plaza Lavalle, contra el paquete de reformas económicas decretadas por el presidente

En este sentido, desde la Confederación General del Trabajo se comprometieron a acatar las resoluciones N° 706 y demás normativas aplicables a eventos masivos en espacios públicos, siendo advertido que el incumplimiento conllevará a la caducidad del permiso.

El operativo por la movilización de la CGT a los Tribunales volverá a recaer en un comando unificado entre las fuerzas de seguridad nacionales y las del Gobierno de la Ciudad.

“Hace 16 días que ha asumido este gobierno y ya es la tercera manifestación”, protestó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el contexto de una conferencia de prensa brindada el último martes.

Marcha de la CGT en Tribunales y el protocolo «antipiquete»

Desde la cartera de seguridad, transmitieron a los manifestantes un mensaje de «convivencia social» y recordaron los lineamientos para realizar las protestas en los lugares «aptos» acordados (en este caso, Plaza Lavalle), con especial cuidado en dejar liberada la vía pública para garantizar la circulación.

En la previa de la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el miércoles frente al Palacio de Tribunales, los principales dirigentes de la CGT y la CTA mantuvieron una reunión clave con senadores del interbloque del Frente de Todos para analizar los alcances del mega decreto firmado por el presidente Javier Milei para desregular la economía. “El objetivo es que no siga su curso el DNU”, declaró el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

«Seguramente el paro general va a ser parte del análisis, no solo un paro, sino un plan de lucha. El objetivo es que no siga su curso el DNU. Lo demás son instrumentos para lograr ese objetivo. Lo que tiene que hacer el movimiento obrero es ir adecuando los tiempos, la estrategia y la táctica para lograr el objetivo, que es que este DNU no siga corriendo», explicó Daer en diálogo con los medios.

