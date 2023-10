Minuto a minuto de la ultima sesión de Diputados antes de las elecciones: ley de Alquileres y Compre sin IVA

Luego de lograr un ajustado quórum, la Cámara de Diputados inició hoy la última sesión antes de las elecciones generales del próximo 22 de octubre, destacándose el tratamiento de la media sanción de la ley de Alquileres venida del Senado y el proyecto de «Compre sin IVA«.

En una jornada agitada a raíz de la disparada del valor del dólar, el Frente de Todos llegó al quórum cuando con treinta minutos de retraso se sentó en su banca la jujeña Carolina Moisés. El único diputado ausente del bloque oficialista fue el santafesino Roberto Mirabella.

Para llegar al quórum, el Frente de Todos contó con la contribución de siete de los ocho legisladores del interbloque Federal (la excepción fue Florencio Randazzo) y los cuatro de Provincias Unidas.

Alquileres: cuáles son los cambios para inquilinos y propietarios en la ley aprobada por el Senado

El resto de los opositores que ayudaron a completar el quórum fueron el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, quien está muy interesado en la aprobación del proyecto de régimen de promoción de GNL, una de las iniciativas del temario de la sesión.

Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el Frente de Izquierda y el bloque SER no fueron de la partida en el inicio de la sesión.

En el temario se incorporó sobre tablas el tratamiento de la ley Olimpia, incluyendo la violencia digital en la ley de protección integral por violencia a las mujeres.

El primer proyecto en debate en el recinto es el de «Argentina Inclusiva», una iniciativa para capacitar a funcionarios públicos en materia de discapacidad.

Tensión en JxC: sus senadores apoyaron la ley de alquileres temporarios y Patricia Bullrich la cuestionó

También se encuentran en la agenda del orden del día el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 y la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado, con sede central en el partido bonaerense de Cañuelas; Juan Laurentino Ortiz, en la ciudad entrerriana de Paraná; y de Saladillo; así como los regímenes de promoción del Gas Natural Licuado (GNL) y de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor.

El programa Compre Sin IVA, una de las iniciativas que más atractivo y expectativa generan, busca fijar la política de devolución de ese impuesto en las compras en comercios minoristas y/o mayoristas, con un tope de hasta 18.800 pesos mensuales.

Milei se desligó de culpas por la suba del dólar

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a negar su responsabilidad sobre la corrida que llevó el dólar paralelo a superar la barrera de los 1.000 pesos, y destacó que su espacio político es «el único» que tiene «un plan concreto para evitar la hiperinflación».

Al ingresar a la Cámara de Diputados para asistir a la sesión especial de hoy, se escucharon algunos silbidos en su contra de manifestantes que concentraban en la puerta de la casa parlamentaria y en el camino al recinto contestó raudamente una pregunta periodística acerca de la responsabilidad por sus dichos sobre la renovación de plazos fijos en pesos.

«¿Acaso emito dinero o genero déficit fiscal y armo descalabros macroeconómicos? Por favor, déjense de payasadas«, lanzó Milei, despegándose del escándalo por sus polémicas declaraciones.

«Los brutos hablan de expectativas», dijo al desacreditar la hipótesis de que las alteraciones cambiarias se producen como reflejo de las expectativas de los operadores económicos.

Durísimo cruce entre Cecilia Moreau y Fernando Iglesias

Un tenso intercambio se produjo durante la sesión especial que tuvo como protagonistas a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y al siempre polémico legislador macrista Fernando Iglesias.

El episodio ocurrió cuando en un pedido de apartamiento de reglamento concedido a la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño para exigir el tratamiento de una iniciativa sobre protección animal en comisiones.

Ante la aparición de murmullos desde algunas bancas, la titular de la Cámara baja intervino para subrayar la importancia de este tipo de temas, que muchas veces atraen mayor atención que «cuando se tratan temas constitucionales o de presupuesto».

«No se rían tanto porque son temas que la sociedad está reclamando que tratemos«, sumó Moreau. Segundos después, y antes de que Camaño pudiera reanudar su discurso, Iglesias comenzó a vociferar contra Moreau por su forma de conducir el tratamiento del asunto.

«¿Qué te pasa Iglesias? ¿Por qué no me decís pelotuda de frente como me estás diciendo por lo bajo«?, reaccionó la diputada oficialista.

El opositor del PRO subió la apuesta y empezó a gritar y realizar gestos ampulosos para defender su postura, negando haber insultado a Moreau. «¡Sos un maleducado y te voy a meter una cuestión de privilegio yo a vos. Machista, maleducado. Vení y decímelo de frente, cobarde!», lanzó Moreau.

Myriam Bregman, contra Victoria Villarruel y Milei por «buscar impunidad de genocidas»

Durante una cuestión de privilegio en la sesión de este martes, la diputada y candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, apuntó contra la libertaria Victoria Villarruel, a la que acusó de “buscar la impunidad de los genocidas”.

La porteña explicó que el planteo era por “acusaciones que nos hizo en un programa de televisión, siempre al servicio de la impunidad, de los genocidas, que evidentemente es lo único que le interesa en el mundo pase lo que pase”. Y procedió a decir que la legisladora de La Libertad Avanza decía “que nosotros no podemos hablar de los derechos humanos y ella sí”.

“Las lágrimas de cocodrilo de Villarruel siempre son solo funcionales a lo mismo, que es buscar la impunidad de los genocidas”, lanzó y agregó: “Villarruel no nos va a impugnar la palabra a nosotros, que siempre hemos rechazado las acciones contra la población civil”.

Bregman aseveró que las listas de LLA “están llenas de nombres vinculados con los carapintadas, antisemitas; con relaciones con gente que reivindica el nazismo, con algunos que hablan de la efectividad de la Gestapo… Y ella nos quería impugnar a nosotros”.

“En los juicios a los genocidas estaba anotadita en los cuadernos de (Miguel) Etchecolatz”, recordó y sobre su participación como abogada de víctimas en juicios contra represores, señaló que Villarruel, candidata a vice de LLA, estaba del lado de “esos mismos que me gritaban ‘judía de mierda’ cuando hablaba”. “Yo estaba con las víctimas, muchas de ellas judías, que siempre tenían una carga extra de tortura por su origen”, resaltó.

Pero también apuntó contra Javier Milei, quien en los debates presidenciales “volvió a revivir la teoría de los excesos” durante la dictadura. “Tal vez para él era un exceso cada miércoles los vuelos de la muerte, un exceso bastante organizado”, ironizó y sumó: “La teoría de la guerra la empiezan a utilizar sobre el fin de la dictadura, pero él no sabe, no se entera o no le importa. ¿Cómo le van a importar si él defiende a Margaret Thatcher? Que bombardeó el Crucero General Belgrano donde murió mi primo. Por eso para mí esas cosas no tienen olvido ni perdón”.

Además, la candidata de la izquierda cargó contra su contrincante Patricia Bullrich, que “ha demostrado una bajeza pocas veces vista, por eso hoy vimos que toda su bancada vino a atacar a la izquierda, porque están encubriendo a esa señora que largó una fake news en nuestra contra, diciendo que nos negamos a un minuto de silencio por las víctimas de Israel. Eso es mentira, que demuestre de dónde lo sacó”.

En desarrollo

JD /