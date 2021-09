“Mirolo: Cada vez somos más, los que queremos transformar y crear una alternativa real en Santiago del Estero”

En el marco de su campaña electoral, Pablo Mirolo llevó una vez más su propuesta de #Hay Alternativa a ciudad Capital, para ser más preciso al barrio Autonomía, donde dialogó con los vecinos a través de la modalidad de radio abierta organizada por el espacio político de Unidad Ciudadana.

La actividad se llevó a cabo en la plaza Provincia de Córdoba, donde también estuvieron presentes la precandidata titular de la Lista 86 “A” Dra. Verónica Larcher, el referente del Frente Renovador, Roger Nediani y los dirigentes locales de Unidad Ciudadana, Cesar Bendezu y Eliana Leguizamón.

En la oportunidad Mirolo expresó: “Venimos muy contento del trabajo que venimos desplegando en todas las provincias. Estamos en el barrio Autonomía, uno de los barrios históricos y más importantes que tiene la ciudad Capital, hablando con los vecinos, aprovechando el espacio público como lo venimos haciendo en cada plaza de Capital, de La Banda, del interior, hablando mucho sobre las problemáticas que tiene Santiago del Estero, sobre los problemas inconclusos e históricos que nos ha llevado a hacer la provincia más pobre, con menos desarrollo humano, con los sueldos más bajos que tienen nuestros empleados públicos y privados, la falta de oportunidades para los jóvenes, y contándole a cada vecino y a cada vecina, cuáles son las propuestas que tenemos para solucionar esas cuestiones pero a la vez, la gente sabe también que desde nuestro espacio político del Frente Renovador en La Banda que nos ha permitido gobernar la ciudad durante siete años y medio sabe que cuando hablamos de educación podemos mostrar con orgullo las construcciones de las escuelas, de los jardines de infantes, cómo atendemos a nuestros docentes, el boleto estudiantil gratuito para los chicos; cuando hablamos de generar trabajo para los jóvenes o los emprendedores, podemos mostrar el trabajo que venimos haciendo hace años con “Emprendiendo sueños”, dándoles herramientas a los emprendedores; cuando hablamos de seguridad, mostramos cómo resolvimos el problema en La Banda con Alerta Banda. La gente ve en eso, un espacio que además de decir lo que está mal en la provincia, propone las soluciones para mejorar y también poder mostrar con mucho orgullo lo que venimos haciendo en nuestra ciudad”.

Agregó: “Los encuentro han sido muy lindos porque siempre tenemos un ida y vuelta después de cada reunión donde cada vecino habla libremente, exponen sus inquietudes, sus propuestas, las ganas de transformar y crear una alternativa real en Santiago del Estero. Esa construcción la estamos haciendo de abajo, junto con la gente, junto con los vecinos en cada rincón de Santiago del Estero y queremos seguir haciendo eso, porque lamentablemente en nuestra provincia, hace años viene siendo gobernada hace más de 16 años por una sola persona, por un solo espacio político y que lamentablemente no han resuelto los problemas históricos que tiene Santiago; entonces tenemos que animarnos a crear una construcción política y una alternativa en Santiago y en ese camino estamos emprendiendo”.

Concluyó: “Nosotros venimos trabajando de esta manera en la ciudad de La Banda y no encontramos otra forma de hacer política que sea una forma de equidad, de igualdad, de estar al lado de los vecinos y vecinas, sobre todo en este momento donde más lo necesitan, en donde los momentos que hemos atravesado hace más de un año y medio de esta pandemia que la gente la ha pasado mal, no solamente en lo sanitario sino también en lo afectivo, en laboral, los sectores estratégicos como el comercio, la industria han visto decaído su trabajo, su economía y es ahí donde tiene que estar todo proyecto político, cerca de lo que más necesitan, apoyándolo, por lo que tenemos que trabajar y cambiar esa realidad”.

Por su parte, Cesar Bendezu, expuso lo siguiente: “Creo que nosotros con muchos compañeros y compañeras, con muchos vecinos de diferentes partes de la provincia, tenemos una mirada en común con Pablo; creo que Pablo Mirolo interpreta lo que nosotros queremos para Santiago, un proyecto donde se ponga al santiagueño y a la santiagueña en el centro donde se pueda crear desarrollos a través de la economía del, de lo reproductivo; donde el santiagueño se pueda desarrollar donde ha nacido, donde se ha criado; que pueda acceder a la salud, a la educación y esa mirada tiene Pablo. En los puntos que el dispone y expresa, coincidimos, por eso nosotros estamos acompañando y queremos que el 12 de septiembre, Santiago del Estero tenga un representante que defienda los intereses de los santiagueños y las santiagueñas en el Congreso de la Nación”.