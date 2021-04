Mirolo dejó habilitada la oficina donde se gestionará la entrega de las viviendas remanentes del B° Procrear

El intendente Pablo Mirolo dejó habilitada la Oficina de Hábitat y Vivienda dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano en donde se iniciará la solicitud para el acceso a la vivienda propia, mediante un crédito hipotecario otorgado a través del Plan Nacional Procrear II.

Esta dependencia municipal funcionará en calle Sáenz Peña N° 54 de lunes a viernes en el horario de 10 a 16, en donde en una primera etapa, que se extenderá hasta el viernes 9, se brindará la información necesaria sobre los requisitos de solicitud.

Posteriormente, a partir del lunes 12 se recibirá la documentación requerida que será enviada al sistema de preselección del Plan Nacional Procrear en donde se evaluará el cumplimiento de los requisitos obligatorios.

En la oportunidad, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera; la subsecretaria Valeria Chazarreta y el coordinador de la Oficina de Hábitat y Vivienda, Matías Lezcano.

Estas acciones corresponden al convenio firmado entre el intendente Pablo Mirolo y el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, por el que se habilitó a la Municipalidad de La Banda para gestionar la etapa inicial de inscripción de la entrega de las 102 viviendas remanentes del barrio Procrear.

Al respecto, Mirolo manifestó: “Estamos muy contentos de poner en funcionamiento esta oficina en la que cumplirá con el proceso informativo y de recepción de requisitos de los postulantes para acceder a las 102 casas remanentes del barrio Procrear. A través de un convenio firmado con la Nación se terminará de entregar estas viviendas y se brindará solución habitacional a muchos vecinos de la ciudad”.

*Requisitos*

La documentación básica para presentar es la fotocopia del documento de identidad del titular y su cónyuge con el que deberá acreditar el vínculo a través de partida o libreta de matrimonio, además de sentencia de divorcio o separación en caso de ser necesario. Se deberá comprobar la residencia en la ciudad de La Banda mediante boletas de luz, agua o gas.

Los requisitos indispensables para los solicitantes y cotitulares son: no ser beneficiarios de planes de vivienda, no tener bienes inmuebles registrados, tener residencia activa en la ciudad de La Banda, tener entre 18 y 64 años acreditar el estado civil declarado en la inscripción (Excepto el estado civil soltero), demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente entre 2.8 y 8 del Salario Mínimo Vital y Móvil, demostrar como mínimo doce meses de continuidad laboral registrada, no registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero por falta de pago de obligaciones de todo tipo, no encontrarse inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina o por Orden Judicial, no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales, no registrar embargos y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

En cuanto a la documentación que justifica los ingresos se solicitará para personas en relación de dependencia los últimos tres recibos de sueldo o seis recibos en el caso de que el sueldo sea quincenal. Los jubilados deberán presentar los tres últimos comprobantes de haberes por cajero automático. Para los becarios de organismos nacionales, provinciales y municipales Para las personas independientes se deberá presentar la constancia de adhesión de Afip. En el Régimen de Ganancias se deberá presentar la declaración jurada de impuestos a las ganancias y comprobante de pago correspondiente o manifestación de ingresos por contador públicos con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con la apertura de los ingresos brutos correspondientes a los últimos 12 meses. En el caso del Régimen Monotributo se solicitará el comprobante de adhesión al monotributo, comprobante de los pagos del monotributo de los últimos tres meses o declaración y comprobantes de pagos de ingresos brutos, correspondiente a los últimos 12 meses.