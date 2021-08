Mirolo en Capital: “La política sirve para estar cerca de la gente en momentos difíciles

El pre candidato a Diputado Nacional por el Frente Renovador, Pablo Mirolo mantuvo una reunión con vecinos del barrio Juramento de ciudad Capital con el objetivo de conocer sus necesidades y planificar acciones conjuntas por el bienestar del pueblo santiagueño.

En la oportunidad, Mirolo y el precandidato a Diputado nacional Julio César Scabuzzo para dialogar con los vecinos de los barrios Mariano Moreno, Juramento y Sarmiento.

Durante el encuentro, se analizó la necesidad de propuestas que contemplen la ejecución de diferentes obras para mejorar la calidad de vida de todos los santiagueños.

Además, Mirolo dijo que “La política sirve para estar cerca de la gente en momentos difíciles para ver cómo solucionamos esos problemas”.

“Venimos con mucho entusiasmo en este año político, sabemos que es un año particular para todos los argentinos, para toda la humanidad, en este tiempo de pandemia pero la política sirve para estar cerca de la gente en momentos difíciles para ver cómo solucionamos esos problemas”, afirmó el precandidato.

“Venimos de momentos donde nos sentimos posiblemente desilusionados porque cuando más lo necesitamos, nos sentimos abandonados cuando deberían habernos dado una mano, pero eso no implica que todos seamos iguales o que la política sea igual. Santiago desde hace mucho tiempo porque la vida del santiagueño no ha cambiado hace más de 40 años porque apenas lo poco que le ingresa a la santiagueña y santiagueño le sirve para subsistir y comer, ya ni siquiera para comprar los remedios o llevar a los chicos a estudiar porque se ha visto un contexto difícil, con estado provincial que nos ha abandonado; Santiago del Estero tiene muchos recursos, mucha plata guardada, más que el doble de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“Hay alternativa, nos quieren hacer creer que no la hay, nosotros llevamos 8 años gobernando la ciudad de La Banda y a pesar de ser oposición para el gobierno provincial y no contar con los mismos recursos que cuenta, La Banda ha cambiado y a puesto el foco de su gestion en la salud, la seguridad, educación y generación de empleo”, expresó Mirolo.