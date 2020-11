Mirolo entregó los premios a los ganadores del sorteo del Día del Trabajador Municipal

El intendente Pablo Mirolo y el vice intendente Roger Nediani entregaron los premios a los ganadores del sorteo que se realizó para agasajar a los empleados municipales en su día.

En la oportunidad, estuvo presente la escribana municipal, María Laura Tula Rizo, quien fue la encargada de garantizar la trasparencia del sorteo y gestionar los papeles de titularidad de los premios.

El tercer premio fue entregado a Isabel Pamela Rocha, beneficiaria de un programa municipal, recibió una bicicleta rodado 29; mientras que el segundo premio fue para Natalia Lorena Aranda, empleada del área de Cultura, y el primer premio fue para Alejandro Ramón Romero, del área de Despacho de Servicios Públicos, que recibieron cada uno una motocicleta marca Mirage 110 cc.

En la oportunidad, el jefe comunal manifestó: “Como una forma de festejar el día de los empleados municipales no quisimos dejar de agasajarlos aun en este contexto de pandemia, en donde no se pudieron realizar los tradicionales festejos para respetar los protocolos de bioseguridad”.

Agregó: “Del sorteo participaron la totalidad de los empleados municipales, los que tomaron un protagonismo importante en este contexto sanitario y social, comprometiéndose a trabajar al servicio de la comunidad”.

Isabel Rocha, ganadora de la bicicleta, manifestó: “No podía creer cuando mis compañeros me avisaron que había ganado, nunca tengo suerte en los sorteos y esta es una bendición, la bici se la entregaré a mi hijo de 13 años que tenía el anhelo de tener una pero hasta ahora no se la podíamos comprar”.

Por su parte, Natalia Aranda, señaló: “Desde hace tiempo que quería comprarme una moto, aunque sea una de segunda mano para poder llevar a mi hijo a la escuela, pero seguíamos manejándonos en colectivo, por lo que estoy feliz con este premio”.

Finalmente, Alejandro Romero, manifestó: “Fue una hermosa sorpresa cuando me enteré que había ganado una moto, hasta el momento me manejaba en bicicleta y ahora este vehículo será una herramienta de trabajo con la que se beneficiará toda mi familia”.