Mirolo: “La educación es tan importante para lograr la igualdad de oportunidades en el futuro”

En la mañana del martes, autoridades municipales asistieron a la Escuela Primaria y Secundaria Municipal, Ada Nilda Alderete, del barrio Avenida de la ciudad bandeña, en donde dieron la bienvenida al retorno de las clases presenciales después de un largo receso ocasionado por la pandemia.

En la oportunidad, el intendente Pablo Mirolo, a través de la virtualidad, dio la bienvenida a los alumnos junto al vice intendente, Roger Nediani; la subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo; la directora del nivel primario, Karina Burgos, y la rectora del nivel secundario, Felisa Suarez.

En este sentido, el jefe comunal hizo referencia a la situación difícil que atravesó la educación en este periodo, y destacó el trabajo de los docentes municipales que se capacitaron y mantuvieron contenidos tanto a los alumnos con a los padres en el difícil proceso, y dijo: “es un día muy especial, sabiendo que muchos añoraban volver a disfrutar de estas jornadas llenas de alegría, de sus compañeros, maestros, donde no solamente se viene a estudiar, sino a compartir y disfrutar de la compañía de nuestros afectos”.

“La educación es tan importante para lograr la igualdad de oportunidades en el futuro, es la base de todo, por lo que insistimos y trabajamos mucho, para que la educación de La Banda, este en lo más alto posible, porque es lo mejor que podemos dejar para nuestra ciudad, un futuro de educación garantizada para los niños. Por lo que este día, este retorno a la presencialidad, implica una alegría para toda la comunidad”, concluyó.

Por su parte, Nediani agradeció a toda la comunidad educativa, no solo por el esfuerzo, sino también, por el trabajo incansable, por la dedicación y adaptarse a las dificultades, permitiendo a los alumnos municipales gozar plenamente de las enseñanzas buscando las maneras posibles de llegada a ellos, destacando siempre que “nunca dejaron de tener clases”.

Asimismo, Stella Mirolo, entusiasmada por el retorno a la presencialidad, destacó el importante protocolo de bioseguridad que dispusieron para que esta modalidad pueda continuar cada vez más segura, e hizo referencia a la importancia de la contención y dijo: “Trabajamos constantemente en la contención de nuestros docentes, para que ellos, puedan hacerlo sobretodo emocionalmente a las familias y alumnos, cumpliendo no solamente con su trabajo pedagógico, sino también social”.