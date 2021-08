Mirolo llevó su propuesta política de “Hay Alternativa” a la ciudad de Añatuya

El candidato a Diputado Nacional, Pablo Mirolo, compartió sus propuestas electorales con dirigentes de diferentes ciudades y localidades del Departamento Taboada, en un encuentro que se llevó a cabo el sábado en la ciudad de Añatuya.

En la reunión participaron dirigentes de Añatuya, Bandera, Selva, Pinto y parajes de la zona que además de escuchar las propuestas del candidato del Frente Renovador en Santiago del Estero también pudieron contar problemáticas que viven muchos comprovincianos del sudeste santiagueño.

Mirolo expresó lo siguiente sobre este importante encuentro: “Es un gusto poder estar en el departamento Taboada, visitando la ciudad de Añatuya junto a amigos, compañeros y compañeras que venimos trabajando este proyecto político para Santiago del Estero de ofrecerle una alternativa real y cierta a todos los santiagueños y santiagueñas que soñamos con una provincia que tenga la perspectiva de una mirada federal sino que mire al interior del interior, a cada una de nuestras ciudades y pueblos donde el centro vuelva a ser cada santiagueño y santiagueña buscando ese desarrollo humano y las oportunidades para generar trabajo, educación para nuestros jóvenes y ayudar a los productores”.

Asimismo, dijo que “Fue una reunión sumamente provechosa la de hoy porque pudimos tener contacto con gente de todo el sudeste santiagueño, de Bandera, Selva, Pinto y Tacañitas, donde todos nos plantearon una problemática en común, una ausencia del Estado Provincial en el acompañamiento de un sector estratégico para la provincia de Santiago del Estero que es sector productivo por excelencia que tiene nuestra provincia donde estos últimos años no hubo una política sostenida para ayudar a la producción que implicaría riqueza para nuestra provincia y generación de empleos”.

“Nuestro compromiso entonces es trabajar por este sector tan importantes de Santiago del Estero, para que volvamos a poner de pie al campo y la industria como se merece. Santiago no sólo es turismo y recreación, sino sobre todo es generación de industria, de ayudar a nuestras Pymes, a nuestros productores, esa es nuestra propuesta y ese es el camino que le queremos proponer de desarrollo productivo para nuestra provincia” , expresó Mirolo.

Agregó: “Más allá que tuvimos una reunión con representantes y referentes de diferentes ciudades y pueblos del sudeste santiagueño, en todos hay una problemática común que la podemos resumir en pocas palabras, una ausencia total del Estado Provincial en ayudar al sector productivo para generar oportunidades para los santiagueños y santiagueñas. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde el Congreso de la Nación para conseguir los recursos para que Santiago del Estero y toda esta zona estratégica de nuestra provincia tenga la infraestructura suficiente en el mejoramiento de los caminos, en ayudar a los productores, en el acompañamiento del Estado en generar trabajo, es lo fundamental para que Santiago pueda ponerse de pié, pero sobre todo para volver a buscar el desarrollo humano que tanto necesitan nuestros comprovincianos”.

Por su parte, el candidato local, Dr. Vargas, expresó lo siguiente: “Hoy estuvimos congratulados y honrados con la presencia de Pablo Mirolo que es un político con una perspectiva enorme de crecimiento, tanto a nivel provincial como nacional. No nos olvidemos que Pablo Mirolo es presidente del Frente Renovador y uno de los principales representantes del proyecto nacional de Sergio Massa que es una figura prominente de la política nacional y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Para nosotros hoy fue un día de fiesta ,de dicha, porque por primera vez representantes de diferentes partidos políticos, peronistas, radicales, socialistas, partido justicialista y nosotros que venimos de Unidad Ciudadana, todo este espectro político está coincidiendo hoy en la figura de Pablo Mirolo como el único candidato que está hablando de los temas que realmente le interesa a la sociedad santiagueña, la producción, el trabajo, el desarrollo regional, el crecimiento productivo y el proceso de industrialización de una provincia como Santiago del Estero y de una región como la nuestra que produce más del 57 % de la materia prima de la provincia y es la quinta ciudad a nivel nacional en producción de materia prima.

Entonces, Pablo Mirolo es el único candidato que ha llegado a la región a hablar con propiedad, seriedad, conocimiento y con la profundidad que requiere el análisis de estos temas y sobre todas las cosas con diálogo. Hace muchos años que no participaba en una reunión donde todos, desde el dirigente más humilde, tuvo la oportunidad que dar a conocer la problemática de su pueblo, de su ciudad, del sector al que pertenece, y todos hemos visto que Pablo Mirolo ha desarrollado una mirada muy profunda con un conocimiento minucioso de lo que está pasando en Santiago del Estero.

Lo que dijo Pablo de que desgraciadamente hay una total ausencia del Estado Provincial en apoyo al productor, en apoyo al trabajador, al empleado público, al sistema de salud. Nos han contado los distintos dirigentes que han participado de esta reunión la situación penosa de los caminos, las rutas y los hospitales que no tienen insumos y que carecen de profesionales. Donde se ha visto que un Hospital Regional carezca de profesionales. Entonces, todo esto hace que nos sintamos dichosos y con una enorme esperanza, no nos cabe la duda que la sociedad santiagueña que ha iniciado ya este camino de empatía con Pablo, un muchacho con un enorme y brillante porvenir político, fundamentalmente por su humildad y porque es una persona que sabe escuchar. En este momento de crisis mundial, en este momento de miedo, temor e incertidumbre de la sociedad, que aparezca un político que sepa escuchar a las personas es un paso muy importante.

Nosotros estamos muy contento y trabajando de corazón para que Pablo Mirolo llegue a la Cámara de Diputados de la Nación y nos represente con la dignidad y la honestidad intelectual como lo ha venido haciendo hasta ahora. Realmente hoy fue un día muy provechoso, útil y esperanzador para todos”.

Finalmente, Mirolo fue recibido también por Martita Rojas y varios dirigentes de la ciudad de la Tradición.