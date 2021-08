“Mirolo: Necesitamos diputados que defiendan el bolsillo de los santiagueños”

El candidato a Diputado Nacional por el Frente Renovador, Pablo Mirolo y actual intendente de La Banda en la mañana de hoy habló sobre, “la necesidad de que Santiago del Estero esté representada por diputados nacionales que muestren su trabajo y defiende los intereses de los santiagueños”.

Además, dijo que “hoy existe una gran asimetría en la política de subsidios no solamente en materia energética sino sobre todo el materia de transporte, no es posible de que el transporte del interior del país y sobre todo de que nuestra provincia se encuentra en crisis por la discriminación que existe en la política de subsidio entre en interior argentino y la zona metropolitana del Amba”.

Asimismo, Mirolo enfatizó que “Hoy un boleto de transporte en Buenos Aires cuesta 18 pesos de promedio y el interior del país 37, esta diferencia no puede existir. Y eso pasa porque no existen representantes que defiendan los intereses del federalismo ni mucho menos de los trabajadores y los ingresos de los santiagueños, se tiene que rediscutir por Ley del congreso. La politica de subsidios del transporte y de la energia que proteja a los que menos tienen”.